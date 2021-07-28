Nurgül Yeşilçay Evlenmek için Vakit Bulamıyor!

Yapımcı Necati Kocabay ile bir süredir aşk yaşamakta olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hakkında açıklamalarda bulundu ve merak edilenlere yanıt verdi. Başarılı oyuncu evlenmek için vakit bulamadıklarını ve doğruyu söylemek gerekirse evlilik için çok üşendiklerini söyledi. Bunun yanı sıra, arkadaşlarının diline de düştüklerini ifade eden Necati Kocabay ile Nurgül Yeşilçay çifti hayranlarını güldürdü. Arkadaşlarının düğünü organize edip onları çağıracaklarını söylediklerini ifade eden çift, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Sevilen oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer ve bir süredir beraber olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte Bebek’te bulunan bir otelde yemek yedi ve daha sonra muhabirler ile sohbet etti. Arkadaşlarının da katıldığı yemekte bir kutlama yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, oğlunun çok önemli bir sanat okulunu kazandığını açıklarken bu sebeple bir kutlama yemeğine çıktıklarını da ifade etti.

Uzun süredir yapımcı sevgilisi ile birlikteliklerine devam eden ünlü oyuncu muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve evlilik iddialarına yanıt verdi. 45 yaşındaki ünlü isim evlenmek için vakit bulamadıklarını açıklarken arkadaşlarının şakaları ile de güldürdü.

Yeşilçay 2004 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Cem Özer ile evlenmiş ve 6 sene sonra evliliğini noktalamıştı. Daha sonra Necati Kocabay ile aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu hayatının aşkını bulduğunu ifade ederken çok mutlu olduğunu da söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Necati Kocabay’dan evlenme teklifi aldığını açıklayan ünlü oyuncu sevgilisinin kendisine özel şarkı bestelediğini ve bu şekilde “Evet” yanıtını verdiğini belirtmişti.

Yapımcı sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ederken ömür boyu ayaklarını ısıtacağını, soğanları kendisinin doğrayacağını, onu hiç ağlatmayacağını, hep güldüreceğini ve sımsıkı sarılacağını söylediğini ifade eden ünlü oyuncu bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti ve çok romantik bir teklif aldığını anlatmıştı.