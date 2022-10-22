Yüzdeki Lekeler Nasıl Geçer, Neden Olur?

Cilt lekeleri cilde rengini vermiş olan hücrelerde meydana gelen düzensizlik sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Güneşin zararlı ışınlarını almaktan ve uzun süre boyunca güneşe maruz kalmaktan dolayı oluşmakta olan cilt lekeleri çoğu zaman rahatsız edici olmaktadır. Diğer taraftan gebelik durumundan ilaçlardan kullanılan ürünlerden ya da genetik faktörlerden de cilt lekeleri ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı sağlık problemlerinin de habercisi olarak tanımlanabilen yüzdeki lekeler ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Bu izler pek çok farklı sebepten dolayı yüzde oluşabilmektedir ve kişinin psikolojik anlamda kendisini kötü hissetmesine ya da rahatsız olmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple izleri geçirmek için yapılmakta olan tedavi yöntemleri merak konusu olmuştur. Her kişide farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkmakta olan ve yüzde oluşan lekeler çıkma sebepleri ile bazı durumlarda tahmin edilememektedir. Bu lekelerin kimi zaman sağlık problemleri sebebiyle meydana geldiği bilinir. Bu sebeple uzun süre boyunca geçmeyen, kalıcı olan ve anormal olan lekelerin kesinlikle bir doktor tarafından incelenmesi tavsiye edilmektedir. Bu lekeler kişileri psikolojik anlamda kötü etkileyebilir ve bazı tedavi yöntemleri ile bu lekeler iyileştirilebilir. Diğer taraftan bu noktada bu lekelerin öncelikli olarak neden kaynaklandığının bilinmesi gerekmektedir. Lekelerin neden kaynaklandığının bulunması sonrasında yapılacak olan tedavi yöntemi fayda gösterecektir. Cilt enfeksiyonları, genetik yatkınlık, hormon tedavisi, ileri yaş, baharatlı ve aşırı yağlı beslenme düzeni, alkol ve sigara kullanımı, antibiyotikler ve bazı ilaçlar özellikle yaz aylarında yapılan ağda işlemleri ve son kullanma tarihi geçen kozmetik ürünler leke oluşumuna etki edebilmektedir.

Yüzdeki lekeler farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ile beraber artık giderilebilir ve tedavi uygulanabilir. Uzman bir hekim tarafından ya da doğal yöntemler ile estetik anlamda kişinin kaygı duymasına yol açan lekelerden kurtulmak mümkündür. Lekelerin giderilmesi için evde uygulanabilecek olan doğal yöntemlerden sonuç alınmadığı zaman mutlaka bir doktora başvurulması gerekir ve bir tedavi sürecine başlanılması tavsiye edilir. Nazar tedavisi ya da kimyasal peeling gibi yöntemler lekeleri geçirmeye yönelik uygulanan tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.

Doktora gidildiği zaman kişinin cildi üzerinde oluşan lekelere bakılır ve bu durumda cilt üzerinde en uygun olacak olan yöntem uygulanır. Bu şekilde daha temiz ve duru bir cilt elde edilecektir. Evde uygulanacak olan bazı yöntemler ciltte bulunan lekelerin giderilmesi için mevcuttur. Bunun için belirli aralıklarla kişinin cildinin temizlemesi ve arındırması gerekmektedir. Diğer taraftan doğal maskelerin de oldukça sık bir şekilde kullanıldığı görülür fakat doğal maskelerin cilde en uygun olanının seçilmesi tavsiye edilir. Salatalık maskesi, güllü kil maskesi, ballı limon maskesi, zerdeçal maskesi, aloe vera maskesi ve karbonatlı leke maskesi çoğu zaman kullanılan ürünler arasında yer almaktadır. Bu maskelerin dışında yoğurt, maydanoz ve limon da lekelerin azalmasına ya da geçmesine yardımcı olacaktır.