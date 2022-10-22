Vakıfbank kartı ve banka hesabı olanlara uyarı! 18 gün kaldı...

Vakıfbank Banka hesabı ve banka kartı olan vatandaşlar 18 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda banka tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alabilecek. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için 50.000 TL kredi ödemesi gelir belgesiz ve en düşük faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Normal şartlarda bu hafta içerisinde sonlandırılan kampanya 18 gün daha açıklandı ve 18 gün içerisinde kendi banka hesabı olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte Kredi vermeye devam edilecek.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız nakit ihtiyacınızın olması durumunda 50.000 TL kredi başvurusu için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.

Vakıfbank Banka hesabı olan vatandaşlar acil ihtiyaçları olması durumunda kendi hesapları üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman VakıfBank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan internet şubesine girebilir veya cep telefonlarına ve tabletlerine indirdikleri Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.

Vakıfbank internet bankacılığı üzerinden 50.000 TL'ye kadar başvuru yapmanız durumunda ve onay almanız durumunda tekrardan şubelere gitmenize gerek kalmadan belirtilen işlemleri tamamlayarak kendi hesabınıza 50.000 TL ödemeyi en düşük faiz oranları ile birlikte aktarabilecek ve 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi yaparak 36 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada emekli olan vatandaşların kendi bankasından maaş almalarını isterken sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını istemektedir. Vakıfban sadece 50.000 TL değil daha yüksek limitlerde kredi almak isteyen kişilere ve daha yüksek limitlerde borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilere de en düşük faiz oranları ile birlikte Kredi vermeye devam edecektir.