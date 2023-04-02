Yüz Yıllık Mucize Dizisi Yeni Başlamasına Rağmen Yurt Dışı Başarısı Yaşadı

Son yıllarda Türk dizilerinde yurt dışında büyük bir başarı elde etme durumu yaşanıyor. Yabancı seyirci kitlesinin Türkiye'deki dizileri yakından takip etme durumu her geçen yıl artıyor ve bu durum Türk oyuncularını da çok mutlu ediyor. Tuzak ve Gecenin Ucunda gibi Türkiye'de çok güçlü reyting alamayan diziler yabancı etkisi sayesinde ekranlarda uzun süre boyunca kalabiliyor. Türk dizilerinin yabancı hayranları özellikle Gecenin Ucunda dizisinde büyük bir iyilik göstermiş ve bu sayede dizi de ekranlarda kalmayı başarmıştı.

Gecenin Ucunda dizisi Star TV'nin yurt dışı anlaşmalarından iyi sonuçlar gelmesi ile beraber diziyi sezon sonuna kadar sürdürmesinde büyük bir motivasyon kaynağı elde etti ve güçlü bir şekilde izleyici karşısına çıktı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ikilisinin başrolde bulunduğu dizi ekran hayatına devam edecek bir reyting oranına sahip olmasa da yurt dışı satışları bu durumu düzeltti. İyi bir gelir kapısı elde eden Gecenin Ucunda dizisi yurt dışı satışı sayesinde yayın hayatını sürdürüyor. Son yıllarda Star TV pek çok dizisini yayından kaldırmakta zorlanmazken Gecenin Ucunda ise ayakta kalmayı başardı ve bir süre daha yayın hayatını sürdürdü. Gecenin Ucunda hakkında elde edilen son bilgilere göre projenin 26. bölümde final yaparak yayın hayatını sonlandıracağı öğrenilse de dizi hala yurt dışında çok sayıda izlenme oranı elde ediyor.

Tuzak dizisi de Gecenin Ucunda gibi yurt dışı başarısında dikkat çekici sonuçlar elde etmişti. Yabancı hayranlardan beğeni toplayan Tuzak dizisi TV8 ekranlarında yayın hayatına devam etmeyi başarmıştı. Bensu Soral ile Akın Akınözü'nün başrolde bulunduğu dizi yurt dışı sayesinde büyük bir motivasyon kaynağı elde etmişti. Son günlerde ise yurt dışı başarısı Yüz Yıllık Mucize dizisine sıçradı ve yine bir Türk dizisi başarısıyla adından söz ettirdi.