Adım Farah Dizisinde Eleştiri Dönemi Bitti, Övgü Dönemi Başladı!

Bugüne kadar 5 bölümünü geride bırakan Adım Farah isimli televizyon dizisi projesi özellikle oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Engin Akyürek ve Demet Özdemir gibi geniş kitlelere hitap eden iki başrol oyuncusunun partner olması Adım Farah dizisini rakipleri karşısında bir adım öne çıkarmayı başarmıştı. Her yeni haftada hikayesi düşünerek devam eden söz konusu dizi projesi gelecek hafta 6. yeni bölümünü ekranlara taşıyacak. Reyting oranlarında ise kötü sayılmayacak sonuçlar elde eden dizinin sonraki bölümlerde bu durumu daha da iyileştireceği düşünülüyor. Ancak hala büyük bir çıkış yapamama halinin de devam ettiği dizi bu durum sebebiyle hayal kırıklığına uğratıyor.

Kaçak olarak İran'dan Türkiye'ye gelen ve PİY hastalığı sebebiyle evinde steril bir alanda odada yaşaması gereken oğlunu yaşatmaya çalışan bir anneye hayat veren ünlü oyuncu Demet Özdemir ilgi çekici bir performans sergiliyor. Ünlü isim Adım Farah dizisinde Farah karakterini canlandırıyor ve hayranları ile buluşuyor. Oyunculuk konusunda özellikle ilk bölümde eleştiri oklarının hedefi olan Demet Özdemir'in abartılı bir oyunculuk sergilediği şeklinde yorumlar yapılmıştı. Diğer taraftan Engin Akyürek tarafından hayat verilen Tahir Lekesiz karakteri ile Farah karakterinin çok iyi bir uyum sağladığı düşünülmüş ve bu durum izleyici grubunu mutlu etmişti. Başrol oyuncularının arasındaki uyumun çok güçlü olduğu ile ilgili seyirci kitlesi ilk bölümden fikir birliğinde buluşmuş ve bu durum dikkat çekmişti.

İlk bölümden sonra sonraki haftalarda izleyici grubu Demet Özdemir'in performansının normalleşmeye doğru gittiğini belirtmiş ve abartılı oyunculuğun sona erdiğini yazmıştı. 5. bölüm sonunda dizi artık eleştiri almaya bıraktı ve sosyal medyada dizi hakkında övgüler ile yorumlar yapıldı. Hem yerli hem de yurt dışındaki hayranlarından destek gören dizi sıklıkla gündemde yer alıyor.