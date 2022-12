Yürek Çıkmazı Yılmaz Seyircinin Gözdesi Oldu

Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi salı akşamında TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 8. bölümünü geride bırakan söz konusu dizi projesinde İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz ikilisi başrolde oyunculuk performansı sergiliyor ve her iki ünlü isim de seyirci grubundan ilgi topluyor. Uyumları ile adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu ile Alp Navruz ikilisi başarılı performansları ile göz doldurarak dizide oyunculuk performansı sergilemeye devam ediyor. Her yeni hafta heyecan fırtınası yaşanan dizide sonraki gelişmeler de merak konusu oluyor. Her ne kadar söz konusu yapım hak ettiğinden daha düşük reyting oranları alsa da her yeni bölümde senaryoya daha güçlü bir şekilde sarılan kemik bir izleyici kitlesi diziyi izlemeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesaplarında dizi hakkında yapılan yorumlara bakılırsa senaryo hakkında öyle detaylar paylaşılıyor ki seyirci grubunun dizinin her yeni bölümü ardından röntgen çeker gibi diziyi izlediği belli oluyor. Sosyal medya hesaplarından gerçekleşen binlerce paylaşım ile seyirci grubu dizi hakkında olayları yorumlamaya devam ediyor.

Projede usta oyuncu Mesut Akusta tarafından hayat verilen Yılmaz karakteri ise Yürek Çıkmazı dizisinin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Adalete olan inancı sarsan biri haline gelen Yılmaz karakteri seyirci grubunun dikkatini çekiyor. Her ne kadar dizi senaryosu yeni başlamış olsa da adalet ve hakkaniyet konusunda pek çok izleyicinin yüreği sızlıyor. Yılmaz karakteri yaptıklarının cezasını çekmiyor ve seyirci grubu bu durumu kabullenmeyi reddediyor.

Kötü olan her şeyden sıyrılmak gibi bir durumun başarı gibi yansıtılmasından memnuniyet duymayan seyirci grubu senaristleri bu konuda uyarıyor. Her seferinde Yılmaz karakterinin olaylardan nasıl yırttığını anlayamayan izleyici bu duruma isyan ediyor.

Projenin 9. yeni bölümünde ise seyirci grubunu rahatsız eden farklı bir olay yaşanabilir. Yürek Çıkmazı dizisinin karakterleri olan Halil ile Zeynep arasında bir soğukluk yaşanacak ve bu durum seyirci kitlesini mutlu etmeyecek. Dizinin yeni bölümü yani 9. bölüm ocak ayının ilk haftasında yayınlanarak izleyici ile buluşacak. Bu durum proje için yeni yıl sürprizi oldu ve daha sonra yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Dizilerin yeni bölümlerinin geçtiğimiz sezonlarda ocak ayının ilk 2 haftasında yayınlanması ile ilgili ara veriliyordu fakat bu durum bazı konularda problem yaratabiliyordu. Televizyon kanalı yöneticileri reklam anlaşmalarının yapılması sebebiyle yeni bölüm yayınlamak istemez ve seyirci grubu ocak ayının ilk iki haftasında gün beklerdi. Diğer taraftan TRT 1 ekranlarında 3 Ocak salı akşamında Yürek Çıkmazı dizisinin yeni bölümü ekranlarda yayınlanacak. 2023 senesi için bu durum dizi hayranları adına sürpriz olarak değer bulacaktır.

Oyuncu kadrosunda Dilara Aksüyek, Mesut Akusta ve Ayça Bingöl gibi pek çok başarılı ismi bir araya getiren dizi, seyirci grubundan ilgi görüyor ve dramatik bir konu ile ekranlarda yayınlanıyor. Dizide kadına şiddet ve kişilik bozuklukları gibi temalar işleniyor ve ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Avukat Zeynep karakterini canlandırıyor.