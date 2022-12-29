Boran Kuzum’un Kırmızı Takım Elbisesi Sosyal Medya Gündeminde! İyi mi Kötü mü?

Televizyon ekranlarında son olarak Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde rol alan ünlü oyuncu Boran Kuzum, konuk oyuncu olarak diziye dahil olmuştu. Netflix'te Aşkın Kıyameti isimli film projesi ile de izleyici karşısına çıkan Boran Kuzum bir süredir hayranları tarafından merak ediliyordu. Oyuncu hakkında elde edilen son bilgilere göre hayranlarını sevindirecek bir haber geldi ve oyuncunun yeni bir film anlaşması yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Gülse Birsel'in Disney Plus için çekmiş olduğu yeni film projesi olan Yılbaşı Gecesi’nin kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Boran Kuzum, bu gelişme ile adından söz ettirdi. Disney Plus'ta söz konusu film 30 Aralık tarihinde yayınlanacak. Geçtiğimiz akşam filmin yayını öncesinde bir gala gerçekleştirildi ve pek çok ünlü oyuncu hazır bulundu. Gülse Birsel ile beraber Yılbaşı Gecesi isimli film projesinin oyuncu kadrosunda Ayta Sözeri, Serkan Keskin, Büşra Pekin, Alina Boz, Cengiz Bozkurt, Şebnem Bozoklu, Alican Yücesoy, Boran Kuzum, Fatih Artman, Derya Karadaş, Zeynep Güngör, Serkan Keskin, Kubilay Tunçer, Nazmi Sinan Mıhçı ve Emir Benderlioğlu yer alıyor. Yakışıklı oyuncu Boran Kuzum ise gala gecesine kırmızı bir takım elbise giyerek katıldı ve bu durum sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Ünlü oyuncu Boran Kuzum’un sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraflarını çok sayıda takipçi yorum yaptı ve sosyal medyanın ikiye bölündüğü ortaya çıktı. Boran Kuzum’un bazı takipçileri ünlü ismin giydiği takım elbiseyi hiç beğenmedi ve bu takım elbisenin hiç uygun olmadığını yazdı. Diğer taraftan bir grup takipçi ise kırmızı rengin oyuncuya çok yakıştığını ve bu takım elbisenin de şahane olduğunu düşündüklerini yazdı. Boran Kuzum öte yandan Yılbaşı Gecesi isimli film projesinde çok farklı bir karaktere hayat veriyor. Boran Kuzum sevenleri ünlü ismi çok farklı bir karakter ile söz konusu film projesinde izleyecek. Bugüne kadar çoğunlukla dram projelerinde yer alan yakışıklı oyuncu Gülse Birsel gibi usta komedi yazarlarından birisi tarafından yazılan filmde rol alacak.

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, Ankara'da 1 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümü tiyatro ana Sanat dalında gerçekleştiren başarılı oyuncu 2015 senesinde ilk kez Analar ve Anneler dizisiyle oyunculuk performansı sergilemiştir. Eczacı kalfası rolünü Analar ve Anneler dizisinde canlandıran ünlü oyuncu bu dizide Hazar Ergüçlü, Binnur Kaya ve Okan Yalabık gibi oyuncular ile beraber çalışma fırsatı elde etmiştir. 2016 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan ünlü isim bu defa Aslıhan Gürbüz, Ekin Koç ve Beren Saat gibi önemli isimler ile beraber performans sergilemiştir.

Bir dönem yakışıklı oyuncu Boran Kuzumun kendisi gibi oyuncu olan Ahsen Eroğlu ile aşk yaşadığı öne sürülmüş ve konu hakkında gelişmeler merak konusu olmuştu. Ahsen Eroğlu Menajerimi Ara isimli televizyon dizisi projesinde Dicle karakterine hayat veriyor ve bu dizide performans sergiliyordu. İki yıldız oyuncunun aşk yaşadığı öne sürülmüş ve çiftin bir süre önce Kadıköy'de birlikte görüntü verdikleri iddia edilmişti. Fakat iki oyuncu bu iddiaları henüz yanıtlamadı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.