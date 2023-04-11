Yürek Çıkmazı Dizisi Yeni Bölümde Halil ile Zeynep Evlilik Rüzgarına Kapılacak!

Yürek Çıkmazı isimli dizi projesi TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor ve oldukça iddialı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Söz konusu dizi projesi yeni bölümünü 11 Nisan Salı akşamında hayranları ile buluşturacak. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile salı akşamlarında ekranlarda yer alan Yürek Çıkması dizisi 19. bölümünü izleyici ile buluşturacak.

11 Nisan Salı akşamında yeni bölümünü izleyici karşısına çıkaracak olan Yürek Çıkmazı dizisinde kişilik bozukluğu yaşayan bir adam ve çocukları ile beraber hayatta kalmaya çalışan bir kadının hikayesi ekranlarda yayınlanıyor. Projenin yeni bölümünde cenaze sonrasında acısını bir nebze de olsa dindirmek ve Ali Fuat'a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil gece gündüz çalışmaya başlayacak ve kulübü açılışa hazır hale getirmeyi hedefleyecek. Bunun yanı sıra Ali Fuat'ın vasiyetini açıklaması sonrasında tüm mirasın da Halil'e kaldığı öğrenilecek.

Zeynep gerçekleri kendisine sakladığı için Halil'e karşı mesafeli bir tavır sergileyecek ve ikilinin arası vasiyet sebebiyle gerilecek. Ali Fuat'ın da arzu ettiği gibi Halil Zeynep ile evlenecek ve babasının tüm varlığını Zeynep'in üzerine geçirmek hedefinde olacak. Bu durum Ali Fuat'ın ondan son isteği olacak ve Zeynep de soyadını alamadığı bir babanın malını istemeyecek. Bu miras konusu evliliklerinin önündeki en önemli engel olacak.

Yılmaz karakteri ise adım adım kızına boşanmaya doğru sürükleyecek ve Kader ile yeni bir yaşam kurmanın derdine düşecek. Fakat Kadir'in Yılmaz için çok farklı planlar olacak ve onun hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atarak Zeynep'in telefonuna sesli bir mesaj bırakacak. Çok heyecanlı olayları sahneleyecek olan Yürek Çıkmazı isimli televizyon dizisi projesi TRT 1 ekranlarında 19. bölümü ile izleyici ile buluşacak ve ekranlarda yayınlanacak.