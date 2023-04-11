Yalı Çapkını Zerrin Sosyal Medyayı Salladı!

Sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu Toprak Sağlam Yalı Çapkın dizisinde Zerrin isimli karaktere hayat vererek hayranları karşısına çıkıyor. Ünlü isim cuma akşamlarının favori dizisinde güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesine Zerrin karakteri ile dahil olan ünlü isim projede adından en çok söz ettiren oyuncular arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta cuma akşamında yeni bölümünü izleyiciyle buluşturan dizide trend topic olan Toprak Sağlam, dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi.

Başarılı oyuncu Yalı Çapkını isimli dizi projesinde hayat verdiği Zerrin karakteri ile ilgi gördü ve özellikle sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Senaryoda Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen Pelin karakteri ile beraber en çok tepki gösterilen isimler arasında yer alan Toprak Sağlam karakteri yaşayarak oynaması ile de beğeni topluyor. İzleyici grubu ilk olarak Pelin ve daha sonra Zerrin karakterlerinin yaptıklarına kızmış ve daha sonra senaristlerin bu iki karakteri hikayeden çıkartmasını istemişti.

Bir grup izleyici ise Buçe Buse kahraman ve Toprak Sağlam tarafından hayat verilen karakterleri çok beğeniyor ve diğer izleyicilerin bu karakterlere tepki göstermesinin sebebini oyuncuların başarılı performanslarına bağlıyor. Toprak Sağlam sosyal medyada cuma akşamlarında öne çıkan isimler arasında bulundu ve dizi hayranlarını ikiye bölerek adından söz ettirdi. Toprak Sağlam ekibe sonradan dahil olarak hikayeye farklı bir soluk getirmişti. Bir grup izleyici oyuncunun çok asil olduğunu ve dizide uzun kalması gerektiğini düşünürken diğer grup izleyiciler ise oyuncuya çok sinirli olduklarını belirtiyor. Bunu yanı sıra anne kızı canlandıran Pelin ve Zerrin karakterlerinin uyumu da dikkat çeken bir nokta. Seyirci kitlesi Pelin ve Zerrin karakterini öfke duyuyor ve ikilinin yaptıklarını beğenmiyor.