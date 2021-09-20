Yıldız Tilbe Ameliyat Oldu! Son Durumu Nasıl?

Başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe'nin menajeri, sanatçının operasyon geçirdiğini açıkladı ve son sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımlarında bulundu. Ünlü sanatçı, son zamanlarda koronavirüs aşısı hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme geliyor ve adından söz ettiriyordu. Son olarak bir operasyon geçirdiği öğrenilen Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu merak konusu oldu ve detaylar ilgi çekti. Peki ameliyat olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?

Ulus'ta bulunan özel bir hastanede sabah saatlerinde ameliyat olduğu öğrenilen Yıldız Tilbe'nin son durumu merak edildi. Konu hakkında detaylı açıklama ise Tilbe'nin menajeri olan Haluk Şentürk tarafından gerçekleşti.

Kadınsal bir rahatsızlık sebebi ile ünlü şarkıcının operasyon geçirdiği belirtildi. Bunun yanı sıra, ünlü şarkıcının yarın akşam saatlerinde taburcu olacağı da söylenildi.

Kadın rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat olmadan önceki akşam Muazzez Keser ile Bülent Ersoy'un sunduğu “Benzemez Kimse Bize” isimli programa konuk olarak katılan Yıldız Tilbe, dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Başarılı şarkıcı, koronavirüs aşısı hakkında yapmış olduğu yorumlar ile gündeme geliyor ve asla aşı vurulmayacağını belirtiyordu. Bunun yanı sıra PCR testi hakkında alınan karar ardından söylemlerine bir yenisini daha ekleyen Yıldız Tilbe, sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyordu.

İsteyen insanların aşırı olacağını ve istemeyenlerin olmayacağını ifade eden Yıldız Tilbe, bu durumun insanın tercih hakkı olduğunu söylemişti. Aynı zamanda bu durumun tüm yasaların ve kanunların üstünde olan açıklayan Tilbe, insanın kişilik haklarının dokunulmaz olduğunu ifade etmişti.

Asla isyan etmediğini ve hakkını savunduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Korumayan bir aşıyı neden olayım?” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Üretenlerin bile sorumluluğunu almadığı ve kanıtlanmamış aşıyı neden vurulayım şeklinde ifadeler kullanan Tilbe, sorumluların bir şey olursa sorumlu değiliz şeklinde ifadeler kullandığını söylemişti. Aynı zamanda 4 aşının korunmaması durumunda 44 aşı mı vurulacak şeklinde bir soru da yöneltilmişti.