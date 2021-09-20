Erdoğan New York'taki Türkevi Açılışına Katıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Türkevi açılışına katılım gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Söz konusu eser ile New York'un silüetine geleneksel ve tarihi mimarimizin zarafetini yansıttığımız belirtildi. Gururlu olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mühendis, mimar ve işçi kardeşlerin alın teri ile muhteşem bir eserin inşaatının tamamlandığını söyledi. Bölgede kullanılan malzemenin büyük ölçüde Türkiye'den getirildiği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Binada mimari ve mühendisliğin en son imkânlarının kullanıldığı belirtildi ve tasarımın çevreye duyarlılık esasına göre yapıldığı söylenildi. Türkiye'nin söz konusu eser ile birlikte birikimini, artan gücünü ve büyüklüğünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığı da söylenildi.

Binanın söz konusu olan bugünkü konular gelmesinde çok sayıda ismin payı olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere merhum İhsan Sabri Çağlayangil tarafından Türkiye'ye kazandırılan arsa üzerine yükseldiğini belirtti.

Türkevi'ne kültürümüzde müstesna bir yere sahip olan laleden ilham alınarak tıpkı Selçuklu motifleri gibi geleneksel öğeler ile beslenerek yeniden kavuştuğumuz açıklandı. New York'taki Başkonsolosluğumuza ve Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilciliğimize de ev sahipliği yapacağı söylenildi. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemizin ayrı bir anlam taşıdığı da ifade edildi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden biri olarak güvenliğin tesisi ve barış için gösterilen çabalara aktif olarak katkı sağladığı açıklandı. Aynı zamanda üstlendiğimiz sorumlulukları daha önce yerine getirdiğimiz ve hala da getiriyor oluşumuz dile getirildi.

Küresel sorunların çözüme kavuşması adına Türkiye'nin yoğun bir gayret sarf ettiği söylenildi. Aynı zamanda dış politikamız ile uluslararası alanda etkin bir rol üstlenerek milyonlarca mazlum göçmene kapıların açıldığı ve daha adil bir sistemin hayata geçirilmesi adına çaba harcandığı ifade edildi.