Yeni Koronavirüs Mutantı Hindistan'da ve Ötesinde Endişeleri Artırıyor

Hızla değişen koronavirüs, Hindistan'da yer kazandıkça ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere diğer birçok ülkede ortaya çıktıkça bilim adamlarını endişelendiren başka bir süper bulaşıcı omikron mutantı üretti.

Bilim adamları, varyantın BA olarak adlandırıldığını söylüyor. 2.75 - aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan hızla yayılabilir ve bağışıklık kazanabilir. Küresel olarak öne çıkan BA da dahil olmak üzere diğer omikron varyantlarından daha ciddi hastalığa neden olup olamayacağı açık değildir.

Rochester, Minnesota'daki Mayo Clinic'teki klinik viroloji direktörü Matthew Binnicker, ”Çok fazla sonuç çıkarmak için hala çok erken" dedi. “Ancak, özellikle Hindistan'da, iletim oranları bu üstel artışı gösteriyor gibi görünüyor." Ba'yı geçip geçmeyeceği.5, henüz belirlenmediğini söyledi. Yine de, daha düşük viral sürveyans seviyelerinde bile dünyanın birçok yerinde tespit edilmiş olması, “yayıldığının erken bir göstergesidir” diyor ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine viral sıralama bilgisi sağlayan bir şirket olan Helix'in bulaşıcı hastalıklar başkanı Shishi Luo.

Yeni Delhi'deki Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü'nden bir bilim adamı olan Lipi Thukral, en son mutantın Hindistan'daki birkaç uzak eyalette tespit edildiğini ve oradaki diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor gibi göründüğünü söyledi. Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada da dahil olmak üzere yaklaşık 10 ülkede de tespit edildi. Son zamanlarda ABD'nin Batı Kıyısında iki vaka tespit edildi ve Helix geçen hafta üçüncü bir ABD vakası tespit etti.

Uzmanların endişelerini körükleyen, bu yeni varyantı omikron öncüllerinden ayıran çok sayıda mutasyon. Binnicker, bu mutasyonların bazılarının başak proteini ile ilgili alanlarda olduğunu ve virüsün hücrelere daha verimli bir şekilde bağlanmasına izin verebileceğini söyledi. Diğer bir endişe ise, genetik değişikliklerin virüsün, daha önceki bir varyanttan gelen bir aşıya veya enfeksiyona yanıt olarak vücut tarafından yapılan antikor koruyucu proteinleri geçmesini kolaylaştırabilmesidir.