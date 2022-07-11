Makao, COVID Yayılmasını Engellemek için Yarışta Kumarhaneleri Kapattı

Makao, yetkililer dünyanın en büyük kumar merkezinde bugüne kadarki en kötü koronavirüs salgınını engellemek için mücadele ederken Pazartesi günü iki yıldan fazla bir süredir tüm kumarhanelerini ilk kez kapattı. İnsanlara evde kalmaları söylenirken bir hafta boyunca şehrin 30'dan fazla kumarhanesinin diğer önemli olmayan işletmelerle beraber kapanacağı öğrenildi.

Şehrin 30'dan fazla kumarhanesi, diğer önemli olmayan işletmelerle birlikte bir hafta boyunca kapanacak ve insanlara evde kalmaları emredildi. Hükümet, polisin dışarıdaki insan akışını izleyeceğini ve itaatsizlik edenlere katı cezalar verileceğini söyledi.

Hastaneler, eczaneler, süpermarketler ve taze gıda pazarları açık kalabilecek temel hizmetlerden bazılarıdır.

Makao, Haziran ortasından bu yana yaklaşık 1.500 COVID-19 enfeksiyonu kaydetti. Hükümet rakamlarına göre yaklaşık 19.000 kişi zorunlu karantinada.

Kumarhaneler en son Şubat 2020'de Macau'da virüsle savaşmak için benzeri görülmemiş bir hareketle 15 gün boyunca kapatıldı.

Hükümet, işleri koruma görevi nedeniyle kumarhaneleri kapatmakta tereddüt ediyor. Endüstri, nüfusun çoğunu doğrudan ve dolaylı olarak istihdam etmekte ve devlet gelirlerinin% 80'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Kumarhaneler son birkaç haftadır etkin bir şekilde kapatıldı, kumarbazlar ve insanların evden çalışması için hükümet gerekliliklerine göre asgari personel yoktu.

Analistler, askıya alma işleminin birkaç hafta daha uzatılabileceğini ve oyun gelirindeki toparlanmanın üçüncü veya dördüncü çeyreğin sonuna kadar olası olmadığını belirtti.

Hong Kong'daki Daiwa Capital Markets analisti Terry Ng, "Makao'daki salgın kontrol altına alınsa bile, Makao-Zhuhai'nin karantina gerekliliklerini kaldırabilmesi muhtemelen birkaç hafta daha sürecek" dedi.

Yetkililer, enfeksiyonların artmasıyla başa çıkma kapasitesini artırmaya çalışırken, popüler casino tatil beldelerinde COVID sağlık tesisleri olarak kullanılmak üzere iki otel eklediler.

Makao sakinlerinin% 90'ından fazlası COVID-19'a karşı tamamen aşılanıyor, ancak bu şehir ilk kez hızla yayılan Omicron varyantıyla uğraşmak zorunda kaldı.