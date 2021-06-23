Yeni Dizi Üç Kuruş Hakkında Öyle Bir Şey Öğrenildi Ki!

Üç kuruş ismi ile Ay Yapım tarafından hayata geçirilecek olan yeni dizinin duyurusu yine aynı yapım şirket, tarafından çekilmiş olan Show TV'nin başarılı projesi Çukur'un son bölümünde öğrenilmişti. Sevilen dizi Çukur'un final bölümünde seyirci kitlesine gösterilen bir sahnede Üç Kuruş isimli dizinin tanıtımı gerçekleşmişti. Son bölümde görünen duvar yazısı ile birlikte yapım şirketi oldukça farklı bir tanıtıma da imzasını atmış ve bu şekilde dikkat çekmişti.

Çukur isimli başarılı televizyon dizisi projesine final bölümünde yapılan tanıtım ile Üç Kuruş isimli dizi adeta fırtınalar estirdi. Show TV ekranlarında yapılan tanıtım sonrasında ekranlara gelecek olan proje hakkında öğrenilen bilgiler az da olsa Ay Yapım’ın çekimleri gerçekleştireceği bilgisine ulaşıldı. 3 erkeğin hikayesi üzerinden anlatılacak olan dizide 3 tane erkek başrol oyuncusu rol alacak. Yaklaşık olarak 1 hafta önce Ay Yapım'ın yeni dizi için anlaştığı ilk oyuncunun Uraz Kaygılaroğlu olduğu kesinleşmiş ve bu bilgi Kaygılaroğlu'nun hayranlarını çok mutlu etmişti. Uraz Kaygılaroğlu anlaşma yaptığı Üç Kuruş isimli diziyle magazin gündeminin üst sıralarında yer alırken sosyal medya hesaplarından da dizi hakkında tahminler yapılmaya devam etti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yanı sıra Üç Kuruş’un diğer erkek oyuncuları için başarılı isim Taner Ölmez'in de adı geçti fakat ünlü oyuncu Taner Ölmez bu konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gerçekleştirmedi. Seyirci kitlesi dizide görmek istedikleri oyuncuların isimlerini sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşırken Üç Kuruş henüz yayınlanmadan en çok konuşulan projeler arasında yer aldı.

Çukur'da rol alan oyunculardan birinin de aynı karakter ile Üç Kuruş’ta yer alacağı iddiası ortaya atılırken bu bilgi oldukça dikkat çekti. Söz konusu olan karakterin kim olduğu henüz söylenmedi fakat konu hakkında bazı isimler öne sürüldü.