Selimiye Camii Nerede, Tarihi Özellikleri Nelerdir?

Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan ve dünya çapında eşsiz mimarisi ile hayranlık uyandıran Selimiye Camii ile ilgili detaylı bilgileri sizler için hazırladık. Her sene çok sayıda hem yerli hem de yabancı turist tarafından ziyaret edilmekte olan Selimiye Camii yapıldığı ilk günden beri güzelliğini korumaktadır. Kültürel ve tarihi yönden oldukça değerli bir miras olan Selimiye Camii ibadete açıktır. Özel gün ve gecelerde Müslümanlar tarafından ziyaret edilmekte olan Camii, Osmanlı Türk mimarisinin en değerli yapıtları arasında bulunmaktadır. İşçiliği ve yapımında kullanılan malzemeleri ile oldukça özel ve değerli olan Selimiye Camii bir ustalık eseridir.

Selimiye kelimesinin beyaz ve açık pembe renklerini temsil ettiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra güzel nakışlı ipek kumaş anlamına da gelmektedir. Aynı zamanda kumaşın dokunduğu yerin İstanbul Üsküdar'da bulunan Selimiye olması sebebi ile kumaşa bu ismin verildiği bilgisi öğrenilmiştir. Büyük beğeni toplayan ve sıklıkla ziyaret edilen Selimiye Camii yapıldığı ilk günden beri merak uyandırmıştır. Caminin taşıdığı özellikler ile birlikte Mimar Sinan'a duyulan sevgi ve saygı da her geçen gün artmaktadır. Edirne'de bulunan Selimiye Camii tarihi ve doğal güzellikleri de ilham vermektedir.

Edirne merkezde yer alan Selimiye Camii Mimar Sinan Caddesi'nde yer almakta ve bölgeye ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Özel araçla ya da şehir dışından yolcu otobüsleri ile Edirne'ye gidilmesi olanaklıdır. İstanbul Edirne arasının da oldukça kısa olduğu bilinirken yaklaşık olarak 2 buçuk saatte Edirne merkeze varılabilmektedir. Edirne'ye gittikten sonra özel araç, taksi ya da toplu taşıma araçları kullanılarak Selimiye Camii'ne gitmek oldukça kolay olacaktır. Buna yanı sıra otogardan meşhur camiye gitmek isteyenler ise minibüsleri tercih edilebilirler ve merkezden yürüyerek camiye gidebilirler. Selimiye Camii ile birlikte köprüleri, çarşıları, camileri ve tarihi evleri ile Edirne değerli bir şehrimizdir.