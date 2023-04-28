Kamu Çalışanlarına Kira Desteği: Büyükşehirlerdeki Memurlara Özel Ödeme Yapılacak

Son zamanlarda yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle büyükşehirlerde yaşamak zorlaşan kamu çalışanlarına destek olmak için yeni düzenlemeler gündemde. Bu düzenlemeler arasında, büyükşehirlerdeki memurlara kira desteği dahil pek çok ödeme yapılması da yer alıyor. Detaylar AK Parti kaynakları tarafından paylaşıldı.

Kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla geçim endekslerinin dikkate alınacağı belirtilen düzenleme ile özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerdeki kiraların ve diğer yaşam maliyetlerinin karşılanması hedefleniyor.

Özel sektör çalışanlarının bu maliyetleri karşılamak için desteklendiği vurgulanan açıklamalarda, kamu çalışanlarının böyle bir imkana sahip olmadığına dikkat çekiliyor. Seçim beyannamesinde yer alan “Geçim endeksleri dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı” ibaresinin detaylarına göre, seçim sonrasında büyükşehirlerdeki kamu çalışanlarının yaşam şartları ve maliyetleri arasındaki dengesizliği ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

Belirli bir maaş düzeyinin altında kira ödemelerinin zorlayıcı hale geldiği büyükşehirlerdeki kamu çalışanlarına kira yardımı veya başka bir ad altında destekler verilebileceği belirtiliyor. Ayrıca, polis, öğretmen gibi meslekler için lojman imkanları da tartışılıyor.

Kısacası, hangi şehre ne kadar destek verileceği bölgesel geçim endeksi dikkate alınarak belirlenecek. Kamu çalışanlarının sosyoekonomik şartlarının iyileştirilmesi hedefi doğrultusunda yapılacak bu düzenlemeler, büyükşehirlerde yaşam mücadelesi veren kamu çalışanları için olumlu bir adım olarak görülüyor.