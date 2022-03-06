Yasak Elma'nın 5. Sezonuna Flaş Oyuncu Transferi

Yeni sezonu ile Fox TV ekranlarında yayın hayatına devam etmekte olan Yasak Elma dizisi kadroya dahil olan ünlü bir isim ile gündemde adından söz ettirdi. Başarılı dizi hikayesi kadar oyuncu kadrosu ile de seyirci kitlesini şaşırtmaya devam ederken ilk sezondan beri beğenilerek izleniyor. Projenin oyuncu kadrosuna bugüne kadar çok sayıda isim dahil oldu ve pek çok oyuncu diziye veda etti. Projenin yeni sezonuna tekrardan sürpriz isimlerin hikayeye dahil olacağı bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bunun yanı sıra dizide meydana gelen beklenmeyen ayrılıklarının izleyici kitlesine ters köşe yaptırdığı şeklinde yorumlar da gerçekleşiyor.

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Yasak Elma dizisi 133. yeni bölümünü ekranlara taşıdı ve birincilik koltuğuna oturdu. Oyuncu kadrosuna sıklıkla yeni isimleri katılım göstermesi hikayeyi çok farklı bir yere taşıyor de dizi hayranlarının heyecanı diziye karşı hiç azalmadan devam ediyor.

Temposu hiç düşmeyen dizide olmaz denilen her şey gerçekleşiyor ve izleyici kitlesi artık yaşanan bu durumları normal olarak karşılıyor. Projenin oyuncu kadrosu ile birlikte hikaye de sıklıkla değişirken Yasak Elma dizisi 6. sezonunu da şimdiden garantiledi. Absürd hikayesi ile magazin gündeminin üst sıralarından düşmeyen projeye son olarak yeni bir oyuncunun daha dahil olacağı öğrenildi ve o ismin kim olduğu merak edildi.

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacağı öğrenildi ve oyuncunun hangi karakter hayatı vereceği merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez bugüne kadar rol aldığı her yapım ile dikkatleri üzerinde topluyor ve sevenlerinin beğenisi ile karşılaşıyor. Şebnem Dönmez'in Yasak Elma kadrosuna dahil olması ile birlikte hikaye de çok farklı bir yöne gidecek.