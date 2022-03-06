Bir Zamanlar Çukurova Oyuncuları Şiddetli Kavgaya Tutuştu

Perşembe akşamlarında ATV ekranlarında yayınlanarak izleyici karşısına çıkan dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde yaşanan gerginlikle gündemde yer aldı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan proje uzun süredir yayın hayatına devam ediyor. Dizi setinde meydana gelen gerginliğin çekimlerinin aksamasına sebep olduğu belirtilirken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Projenin iki başarılı oyuncusunun arasında tartışma yaşandığı belirtildi ve ikiliyi ayırmak için yapımcının da devreye girdiği söylenildi.

Dizi hakkında ortaya atılan iddialar bu yönde olurken Bir Zamanlar Çukurova dizisi 4. sezonu ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Oldukça başarılı bir çizgi izlemeye devam eden proje çıktığı iddia edilen tartışma ile adından söz ettirdi. Proje çekimlerinin Adana'da yapıldığı biliniyor ve tartışmanın ise İbrahim Çelikkol ile ilgili olduğu belirtiliyordu.

Ünlü oyuncu başrolü Hilal Altınbilek ile paylaşıyor ve ünlü isim hakkında dizi setine geç geldiği yönünde iddialar öne sürülüyordu. Oyuncunun bu durumu devam ettirmesi sebebi ile İbrahim Çelikkol ile Furkan Palalı arasında bir tartışma yaşandığı öne sürüldü. İki ünlü oyuncunun boğaz boğaza geldiği bir kavganın yaşandığı açıklanırken İbrahim Çelikkol'un sıklıkla seti beklettiği ve bu durum karşısında ünlü oyuncu Furkan Palalı ile tartışma yaşandığı konusu gündemde yer aldı.

Dizi ekibinin değil önce İbrahim çelikkol'un seti bekletmesi sebebiyle rahatsız olduğu konuşuluyor ve Furkan Palalı ile İbrahim çelikkol'un Bu sebeple şiddetli bir kavgaya tutuştu şeklinde yorumlar yapılıyor.

Başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova Adana'da çekimlerini gerçekleştiriyor ve dönem dizisi olması sebebiyle iki kat farklı bir yoğunluk yaşanıyor. Bunun yanı sıra dizi setinde kasvetli bir havanın da hakim olduğu belirtilirken dizi sıklıkla kavga olayları ile adından söz ettirmeye devam ediyormuş. Bu defa tekrardan bir gerginlik haberiyle gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi setinde İbrahim Çelikkol ile Furkan Palalı'nın bir kavgaya tutuştuğu öne sürüldü.