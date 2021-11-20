Yasak Elma'da O Sahne Kahkahaya Boğdu

5. yeni sezonu ile FOX TV ekranlarında yer alan Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesi yeni bölümü ile çok konuşuldu. Büyük bir ilgi ile takip edilen sevilen dizi Yasak Elma, bu hafta 120. bölümünü ekranlara taşıdı. Entrika yüklü hikayeleri ve sbsürt komedi dolu sahneleri ile dizi hayranları karşısına çıkarılan Yasak Elma isimli yapım her hafta adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle dizinin 120. bölümünde yayınlanan bir sahne izleyici kitlesine keyifli dakikalar yaşattı. Herkes o sahneyi izlediği sağda kahkahalara boğuldu ve proje Fox TV'nin tercih edilmesini sağladı.

Yapım yayın hayatında ilk başladığı dönemlerde gerçek hayatta “Bu şekilde bir durum olabilir mi? Bu kadar da olmaz!” şeklinde çok sayıda eleştiri alıyor ve sosyal medyada konuşuluyordu. Fakat sosyal medyada dizi hakkında yapılan mantık hataları ile ilgili yorumlar bir süre sonra son Buldu.

İlerleyen süreçlerde dizi komedi projelerine adeta taş çatlatır şekilde yayınlanmaya başladı daha sonra Yasak Elma dizisine karşı eleştiriler bitti. Dizi hayranları artık yasak Elma'nın farklı bir bakış açısı ile ilerlediğini biliyor ve söz konusu projeyi bu şekilde izliyor.

Dizide gerçekleşen olaylara karşılık olarak “Yok artık, hadi canım!” şeklinde yorumlar yapılıyor ve Yasak Elma'da olmayacak her şeyin yaşanabileceği biliniyordu. Seyirci kitlesi artık dizi ile gerçek hayat arasında bir mantık aramaya çalışmıyor ve dizi yalnızca komedi olarak izleniyor.

Yasak Elma olayların absürtlük ötesinde taşındığı ve karakterlerin de karikatürize edildiği bir şekilde ekranlarda yer alıyor. Yapım her ne kadar komedi dizisi ibaresini taşımasa da dram dizilerinden sıkılan seyirci kitlesi için bir tercih sebebi. Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosunda bulunan her karakter kendi içerisinde farklı bir hikayeye sahip ve çok farklı eğlenceli detaylar taşıyor. Bunun yanı sıra Şevval Sam ile Eda Ece tarafından hayat verilen Ender ile Yıldız karakterleri de dizinin bu kadar çok izlenmesinin iki ana sebebi.