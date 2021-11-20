Akbank Ay Sonuna Kadar Emekliye 1100 TL Ödüyor, Geri Ödemesi Olmayacak

Akbank, emekli müşterilerine yeni kampanya yaptı. 1100 TL ödeme banka tarafından hemen sunulacak. 1100 TL'ye kadar emekli maaşı hesabınız üzerinden işlem yapacaksanız, 1100 TL emekli promosyonu alabilirsiniz. Bankalar son zamanlarda emekli olan müşterilerine ve kendi bankasına emekli maaşı taşımak isteyenlere sürekli olarak güncel kampanyalar yapıyor. Emekli vatandaşlarda bu kampanyaları inceleyerek, 1100 TL'ye kadar destek ödemesi alabiliyor. Akbank üzerinden yapılan bu ödemeler ise emekli promosyonu olarak yıl sonuna kadar şartsız verilecek.

Akbank'tan Emekliye Kampanya...

Akbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, bu bankanın yaptığı kampanyalara başvuru yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, Akbank'tan emekli kampanyasına katılmak istiyorsa, emekli maaş promosyonlarını alabileceklerdir. 1100 TL'ye kadar emekli promosyonu almak için 2500 TL ve üzerinde emekli maaşınızın olması gerekiyor. Almış olduğunuz emekli maaşını 3 yıl taşımayacağınızı taahhüt ederseniz, Akbank sizlere bu parayı geri ödeme olmadan ödeyecektir.

Akbank Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Akbank üzerinden emekli promosyonu SGK destekli olarak ödeniyor. Her bankanın kendine göre ayrıca kampanyaları bulunuyor. Bankadan emekli maaşı alan kişiler, aldıkları maaşlara göre promosyon ödemesi alıyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alıyorsanız, 700 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alıyorsanız 900 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alıyorsanız ise 1100 TL emekli promosyon ödemesi bu banka üzerinden alabilirsiniz.

Akbank üzerinden emekli maaşınızı taşımanız durumunda 1100 TL'ye kadar promosyon ile ayrıca bankanın diğer kampanyalarından da faydalanacaksınız. 1100 TL'ye kadar aldığınız emekli promosyon haricinde Akbank, emekli maaşı taşıyan kişilere, 100.000 TL gelir belgesiz kredi imkanı veriyor. Ayrıca banka kredi kartı, nakit avans ve borç kapatma kredisi içinde sizlere kampanya yapıyor. Akbank şubelerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

Akbank Mobil Uygulaması...

Akbank emekli müşterisi, internet bankacılığı şifresi alarak Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden istediği zaman kredi başvurusu yapabilir. Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler, Akbank mobil uygulaması üzerinden kredi almak için kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Akbank emekli olan kişilere ayrıca mobil uygulama üzerinden de emekli promosyon başvurusu yapma imkanı sunuyor.