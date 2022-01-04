Yargı Zafer Ölmedi Mi, Ceylin'in Babası Zafer Yaşıyor Mu?

Başrolde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in ye aldığı Kanal D dizisi Yargı ekranlara getirildiği ilk günden bu yana merak ve heyecan içerisinde izlenilmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük bir ilgi ile izlenen televizyon dizisi projesi Yargı, bir yayın arası vererek de adından söz ettirmişti. Dizide Ceylin isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Pınar Deniz, koronavirüse yakalanmış ve karantinaya girmişti. Bu sebeple yeni yıl tatili ile beraber dizi 2 haftalık bir yayın arası vermiş ve izleyici de kitlesi hukuk temalı dizi ile buluşamamıştı.

Yetenekli oyuncu Pınar Deniz'in iyileşip setlere dönmesi ile birlikte seyirci kitlesi önümüzdeki hafta Pazar gününde yayınlanacak olan dizinin 15. yeni bölümünü heyecan içerisinde beklemeye başladı. Başarılı senarist Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan ve hikâyesinde yaşanan değişimler ile dizi hayranlarını ekranlara kilitleyen Yargı isimli başarılı dizi tahmin edilmesi zor bir senaryo olarak ekranlarda yer alıyor. Yeni bölümlerinde seyirci kitlesine büyük ters köşeler yaşatan ve sahneleri ile uzun süre adından söz ettiren dizi, bu defa farklı bir konu ve farklı bir karakter ile gündemde yer aldı.

Dizinin senaristi olan Sema Ergenekon’un, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımın üzerine izleyici kitlesinin kafası karıştı ve gerçekler merak konusu oldu. Sosyal medya hesabının story kısmından dizi hakkında önemli bir paylaşım gerçekleştiren usta senaristi Sema Ergenekon, Ali Seçkin'in fotoğrafını paylaştı. Bir süre önce senaryoda öldü olarak gösterilen ve Ceylin'in babası olan Zafer isimli karaktere hayat veren Ali Seçkiner’in fotoğrafını paylaşan senarist Sema Ergenekon, dikkatleri üzerinde topladı.

Yapılan paylaşımın üzerine “ölmediğini biliyordum” şeklinde bir yazı yazıldı ve seyirci kitlesi bu paylaşım üzerine kafa karışıklığı yaşadı. Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümlerinde Kaan Urgancıoğlu tarafından hayat verilen Savcı Ilgaz isimli karakterin kardeşi olan Çınar tarafından öldürüldüğü belirtilen ve henüz cesedi bulunmayan Zafer isimli karakterin yaşayıp yaşamadığını merak edilen konular arasında yer aldı.