Burun Estetiğinin Faydaları Nelerdir?

Burun estetiğinin faydaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hünkar Batıkhan, merak edilenleri yanıtladı. Burun estetiğinin yapılması ile birlikte solunum problemi yaşayan hastaların uyku ve yaşam kalitelerinin artış göstereceği ve kanlarındaki oksijen seviyesinde de artış yaşanması ile birlikte muhtemel olan sağlık problemlerinin engellenebileceğini belirtti. Estetik sonrasında duygu durumunun da iyileştiğini belirten Dr. Batıkhan, burun estetiği hakkında önemli ifadeler kullandı.

Gerçekleşen burun estetiği operasyonları sayesinde hem psikoloji hem de fiziksel sağlığımız ve görüntümüzde önemli değişimler yaşandığını ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Hünkar Batıkhan, burun şeklinden memnuniyet duymayan ve bununla birlikte burun septumundaki kıkırdak ve kemik yapıları sebebiyle kronik burun tıkanıklığı yaşayan hastaların rinoplasti olarak sağlıklarına ve bununla birlikte yüzü ile uyumlu doğal bir buruna kavuşabildiğini açıkladı.

Rinoplastinin her ne kadar sadece kozmetik amaçlarla beraber anılsa da özünde burun estetiği ardından hastaların fiziksel ve duygusal refahlarında da artış yaşandığı dile getirildi. Deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilen rinoplastinin operasyon sonrasında çok sayıda fayda sağladığı, hastaların kendileriyle barışık ve daha özgüvenli bir döneme adım attığı belirtildi.

Yapılan burun estetiği operasyonlarının hastalara özel faydalar sunabilmesi adına kişiye özel planlamalar yapılması gerektiğine vurguda bulunan Doktor Batıkhan, doğuştan veya sonradan yaşanan travmalara bağlı olarak burun şeklinden rahatsızlık duyan hastalarda yapılan burun estetiği sayesinde burunlarının küçülüp büyüyebileceğine değindi. Burun ucu şekillerinin değiştirilebildiği ve burun kemiklerinin törpülenebildiği de açıklandı.

Burun şeklinin burun estetiği sırasında iyileştirilmesi ile birlikte solunum sıkıntıları yaşayan hastaların da daha rahat bir şekilde nefes alabilmeleri için burun septumuna müdahalede bulundukları ifade edildi. Aynı zamanda burun tıkanıklığının giderilmesi ile beraber kişinin horlama probleminin azalacağı ve daha kaliteli uyuyabileceği de söylenildi.