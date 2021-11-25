Yargı Engin Bu Kadar Yetkin Birine Nasıl Dönüştü?

Kanal D ekranlarının en iddialı projeleri arasında bulunan hukuk temalı dizi Yargı, her hafta yeni bölümlerini seyirci karşısına çıkarıyor. Çok sayıda usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran ve hikayesi ile adından sıklıkla söz ettiren dizi, izleyici kitlesine gerçek bir dizi keyfi sunuyor. Projenin son bölümlerinde ise Engin karakteri ile ilgili bir ayrıntı projenin hayranlarının dikkatini çekti.

Başrollerini iki başarılı oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı hukuk temalı dizi Yargı, bu sezona damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Projelerin başlarında katilin kim olduğu ve nasıl ortaya çıkacağı izleyici kitlesi tarafından merak ediliyor ve her yeni bölümde farklı bir kişiden şüpheleniliyordu.

Avukat Ceylin karakterinin en yakın arkadaşı olan Engin katil çıktı ve İnci'yi öldürdüğü öğrenildi. Suçun ortaya çıkması sebebi ile hapse giren Engin canavarca davranmaya devam etti ve planları ile yeni bölümde izleyici kitlesini şoka uğrattı.

Engin'in teyzesi olan Seda hapisten çıkarmak için devreye girdi. Engin ise kötü planlarına devam ederek herkes korkuttu. Hapishanede bulunan Engin karakterinin kısıtlı imkanlar altında çok sayıda plan yapabilmesinin ana sebebi merak konusu oldu ve izleyici kitlesi bunun gerçekten de mümkün olup olmadığını düşünmeye başladı.

Projenin başlarında pasif bir görüntü çizen Engin karakterinin hapishaneye girmeye başlaması ile olaylar çok hızlı bir şekilde ilerledi. Senaryo yazarı Sema Ergenekon ise sosyal medya hesabı üzerinden Yargı’nın yeni sezonunun tanıtımını paylaştı ve bazı eleştiriler aldı. Dizide Engin'in bu kadar ön plana çıkmasına tepkide bulunan izleyici kitlesi Engin'in her şeyi bu kadar nasıl bildiğini yazarak düşüncelerini belirtti.

Bir diğer izleyici ise Engin'in bu kadar iş çevirici biri haline gelmesinin altını dolduracak sebepler bulunmaz ise hikayenin boşluğa düşeceğini yazdı.