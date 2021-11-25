Kardeşlerim Kadir Gerçekten Öldü Mü, Yoksa Bu Bir Oyun Mu?

Geçtiğimiz sezondan bugüne kadar ATV ekranlarında oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Kardeşlerimiz isimli televizyon dizisi projesi son haftalarda büyük değişiklikler yaşamakta. Evde bulunan iki önemli karakterin ayrılığı ise sadık izleyici kitlesinin tepkisi ile karşılaştı. Fakat alınan bu karar hakkında bazı soru işaretleri oluştu ve seyirci durumu tam olarak anlayamadı. Son haftalarda Kardeşlerim adındaki televizyon dizisi projesinin düşük reyting oranları elde etmesi sebebi ile bu durumun bir taktik olarak yapılıp yapılmadığı araştırılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz kış sezonunda ekranlara ilk bölümünü taşıyan televizyon dizisi projesi ilk bölümlerinde ağır dram içeri ile dikkat çekmekte idi. Anne ile babasını üst üste kaybeden 4 kardeşin hayatta kalma mücadelesi ekranlarda yer buluyordu. Yapımda gecekonduda yaşayan 4 kardeşin zorlu hayatı ve kötü çevresi dizide anlatılmakta idi.

Ömer, Kadir, Emel ve Asiye kardeşler dizinin ilk başlarında çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Fakat son zamanlarda ise 4 kardeş hala zorlansa da olaylar biraz daha düzelmeye başladı.

Kardeşlerim isimli yapımın ikinci sezonunda dram içeriğinden çok aşk ilişkileri ön plana çıktı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Ağırlıklı olarak lisede çekilen sahnelerde çok sayıda genç karakter oluyor ve genç karakterler de yavaş yavaş çift oluyor. İyi karakterler ile kötü karakterler sevgili olarak izleyici karşısına çıkıyor ve duygusal ilişkiler yapımında ön plana atılıyor. İlk sezonda dram yapımı olarak ekranlarda yer alan dizi bu sezonda ise aşk ilişkilerini ön plana atan bir proje oldu. Dizi hayranları ise Kadir karakterinin ölümünün düşük reyting oranlarını yükseltmek amacıyla yapılan bir taktik olup olmadığını merak ediyor ve gelecek bölümleri iple çekiyor. Kadir karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı isimli yetenekli oyuncunun dizide kalıp kalmayacağı gelecek bölümlerde öğrenilecek.