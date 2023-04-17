Yargı Dizisi 61. Bölüm Özeti Nedir, Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dün gece 61. yeni bölümünü izleyiciyle buluşturan Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alıyor. Gece boyunca Ilgaz Ömer'e yardım eden kişinin kim olduğunu bulmak için plan yaptı ve dizi sosyal medyada listelerin başında yer aldı. Tüm kategorilerde de 1. olan hukuk temalı dizi projesi 61. yeni bölümü ile reyting oranlarında en yüksek izlenme payını aldı.

Projenin son bölümünde Ilgaz Eyüp'ün telefonundan çıkan görüntüler ile beraat etti ve Ömer için tutuklama kararı çıkarıldı. Turgut Ali ve Özcan duruşma çıkışında Ilgaz'dan özür diledi ve Eren Çınar'ı O esnada baygın olduğu yerde gördü. Çınar Eyüp'ten almış olduğu darbe sonucunda bayıldı ve Eren ona yardım ederek Çınar'ı kendine getirdi. İfade veren Ömer ise her şeyi Yekta'nın planladığını anlattı ve Ceylin'e de bir kovan vererek dikkatleri üzerine çekti.

Yekta ise Ömer'in ifadesi üzerine çıldırdı ve olayla bir ilgisinin olmadığını savundu. Ömer'in yalan söylediğini ve kendisinin ise doğru söylediğini belirterek Ilgaz'ı ikna etmeye çalışan Yekta zor dakikalar geçirdi. Eren Derya Ceylin ve Ilgaz ise Yekta'nın suçlu olduğuna inanmış gibi davranarak Ömer'i tuzağa düşürmeye çalıştı. Bu şekilde Ömer'e yardım edelim kim olduğunu bulmak için yeni bir plan yapan ekip Ömer'e yardım eden kişinin Özcan olduğunu düşünmeye başladı. Ilgaz bu sırada dosyayı Özcan ile beraber yürütmek istediğiniz Turgut Ali’ye iletti ve olaylar bu şekilde gelişti. Kesik cinayeti hakkında ise Osman ile Ceylin'in ifadesinin alınacağı sırada Turgut Ali soruşturmayı kapatmayı seçti.

İmzasını taklit etmek için odasına giren kişiyi bulmak adına Ilgaz güvenlik görüntülerini izledi ve bu görüntülerin değiştirildiğini anlaması uzun sürmedi. Osman ve Aylin ise Parla ile Çınar arasında bir şeyler olduğunu anladı ve kızları ile bir konuşma yapmak istedi.