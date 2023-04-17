EGO Dizisi Final Mi Yapacak, Final Bölümü Ne Zaman? Reytingler Çok Düşük!

Pazar akşamlarında yayın hayatına başlayan Erkeğe Güven Olmaz yani EGO dizisi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Ancak yayın hayatına başladığı günden bu yana 9 bölümünü geride bırakan proje, reyting oranlarında ise büyük bir başarı elde edemedi. Dazla iyi bir görüntü oluşturamayan reyting oranları ise projenin final yapma ihtimalini ortaya çıkardı. Söz konusu dizi projesinde Melisa Aslı Pamuk ile Alperen Duymaz ikilisi etkileyici bir uyum ile dizide performans sergiliyor. Diğer taraftan seyirci grubu Erkeğe Güven Olmaz yani EGO dizisini çok fazla tercih etmiyor.

Son bölüm olan 9. bölüm reytinglerinin ortaya çıkması sonrasında projenin 16 Nisan pazar akşamında yayınlanan bölümünde AB grubunda günü 6. olarak tamamladığı görüldü. Dizi ABC1 grubunda 8.’lik elde etti ve tüm kişiler kategorisinde de 11. olarak adından söz ettirdi. Yapım tüm izleyici gruplarında ise ikili reyting oranları ile yoluna devam ediyor. Yalnızca AB grubunda yüksek izleyiciyi toplamayı başaran Erkeğe Güven Olmaz dizisi diğer kategorilerde ise çok başarılı değil. Seyirci kitlesi dizinin hikayesinden farklılığına rağmen projeye karşı ilgi göstermiyor ve bu durum da reyting oranlarına yansıyor.

Pazar akşamında Show TV ekranlarında 20. bölümünü ekranlara taşıyan Güzel Günler dizisi bile reyting oranlarında FOX TV'den daha iyi bir yerde bulunmuştu. 6 bölüm sonrasında final yapacak olan Güzel Günler dizisinin böyle bir başarı sergilemesi beklenen bir durum değildi. Fakat proje ilk başladığı sezona göre bir miktar seyirci kaybıyla devam ediyor olsa da geniş bir hayran kitlesi diziyi takip ediyor.

16 Nisan akşamında Güzel Günler dizisi abc1 ve tüm kişiler kategorilerinde EGO dizisinden daha iyi sonuçlar almıştı. Bu şekilde elde edilen sonuçlar ile 2. sezonda devam etmeyeceğini duyuran Güzel Günler dizisi sonrasında EGO dizisinin alacağı karar da merak konusu oldu.