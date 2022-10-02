Yargı Ceylin Korkmuyor, Ilgaz ise Endişeli!

Ekran karşısına çıkan her yeni bölümünde heyecan dozunu yüksek tutan Yargı isimli televizyon dizisi projesi Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Ay Yapım imzalı olarak pek çok değerli oyuncuyu kadrosunu buluşturan dizi, yeni bölümleri ile milyonlarca izleyiciyi kendisine çekmeye devam ediyor. Projede Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in başarılı oyunculuk performansları sosyal medyada da çok konuşuluyor. 2 oyuncunun ekran uyumu sosyal medyada sıklıkla gündem olurken çiftin arasındaki kimya da projeyi öne çıkartıyor.

İkinci sezonda Yargı dizisi çok etkili sahnelere imza atmış ve bu şekilde oldukça başarılı reyting oranları alarak yoluna devam etmişti. Projenin 37. yeni bölümü 2 Ekim Pazar akşamında yayınlanacak ve seyirciyi kitlesi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü hakkında merak edilen bir diğer nokta ise Teşkilat dizisinin 3. sezonuna başlaması ile Yargı dizisinin bu durumdan nasıl ve ne yönde etkileneceği oldu. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinin 3. sezonuna dahil olarak hayranları ile buluşacak ve dizi seyirci karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin 3 yeni sezonu ile reyting oranlarında Yargı dizisinin önüne geçip geçemeyeceği ise merak ediliyor. Bu durumu yaşanması sonucunda Yargı ile Teşkilat arasında büyük bir savaş başlayabilir.

Sevilen dizi projesi Yargı’nın 37. bölümünden fragman ekranlarda yer aldı ve seyirci kitlesi çok heyecanlı sahneleri ile karşılaştı. Ceylin projenin son bölümünde yaptıklarından ekibe haber vermedi ve bu durumda Ilgaz da büyük bir korku yaşadı. Ceylin’i kaybettiğini düşünen ve çok korkan Ilgaz Ceylin'in cesareti ve korkusuz tavırları karşısında isyan etti.

Her yeni bölümü pazar akşamlarında izlenen yargı dizisinin yeni bölümleri dikkatleri üzerine çeken sahneleri ekranlara taşıyor projeden bir tanıtım daha iyi yayınlandı ve Ceylin karakteri sorumsuz davranışları sebebiyle ılgaz'ı çok sinirlendirdi Diğer taraftan Pars kardeşlerinin son olarak Yekta ile görüştüğünü öğrendi ve Ceylin ile beraber yekta'nın yanına gittim Yekta ise Neva'nın yaşadıklarından habersiz bir şekilde davrandı ve bu durumda seyirci kitlesinin kafasını karıştırdı.

Ceylin'in üzerine titreyen Ilgaz onun kendisini tehlikeye atan fevri davranışlarının oldukça rahatsız oluyor. Otelde yaptıkları sebebiyle adeta çileden çıkan Ilgaz Ceylin için çok korktuğunu ona anlatıyor. Bunun yanı sıra ikisi için kurduğu hayalleri de Ceylin'e anlatan Ilgaz Ceylin'in bunu tekrarlamaması gerektiğini söylüyor. Diğer taraftan Yekta’ya da bilenmiş olan Pars, Neva'nın başına gelenlerin Yekta ile bir ilgisi olduğunu düşünüyor.

Yekta karakteri her ne kadar Neva'nın başına gelenlerden haberinin olmadığını belirtse de kanıtlar ise Yekta ile Neva'nın son olarak görüştüğünü gösterir nitelikte oldu. Sema Ergenekon tarafından senaryosu yazılan Yargı dizisinin başarılı oyuncu kadrosunda Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Arda Anarat, Uğur Aslan, Kenan Bal, Merve Ateş, Zeynep Atılgan, Onur Özaydın ve Nilgün Türksever gibi isimler yer alıyor.