Emekliye akşam 8'den sonra ödeme yattı! Cumhurbaşkanı pazar günü imzaladı! Emekli olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan yeni para ile birlikte emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden 10000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi işlemleri yapılacak ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılacak.

Emekli olan kişiler, akşam sekizden sonra ödeme alabilmeleri için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, üzerindeki hesapları aracılığı ile birlikte bir internet şifresi oluşturup, mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusunda bulunması gerekiyor. 10 bin TL'ye kadar yapacağınız başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaşlarını bankalar üzerinden almaları durumunda 36 ay vadeli düşük limitlerde kredi imkanları sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacak.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, bugün itibariyle yapacakları tüm başvurularda, düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceğini de söylemek isteriz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte alacağınız tüm kredilerde, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak da kullanacağını söyleyebiliriz.

Emekli, hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit onay almak için hemen başvurunuzu internet bankacılığı üzerinden kolay birşekilde yapabileceksiniz.