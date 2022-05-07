Yargı Ceylin Birini Öldürdü Mü, Yeni Bölüm Gelişmeleri Nelerdir?

Ekranların en başarılı projeleri arasında yer alan hukuk temalı dizi Yargı pazar akşamlarında merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması ve ekranlara getirilmemesi sebebi ile dizinin sadık izleyici grubu üzülmüştü. Projenin yeni bölümünün bayrama denk gelmesi sebebiyle dizinin yayın hayatına bir hafta süreliğine ara verilmiş ve yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu. Seyirci kitlesi bu defa Yargı dizisinin yarın akşam ekranlara getirilecek olan yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor ve yaşanacak olan gelişmeleri merak ediyor.

Herkesi şaşırtan gelişmeler dizinin her yeni bölümünde sahneleniyor ve bir sonraki bölümde neler olacağı tahmin edilemez bir hal alıyor. Zafer karakterinin ölümü hakkındaki sis perdesi yavaş yavaş yaralanırken Ceylin ile Ilgaz'ın arasında ise kötü sayılabilecek olaylar yaşanıyor. Bu cinayet ardından çiftin ilişkisi değişmiş ve Ilgaz ile Ceylin yollarını ayırma kararı almıştı. Diğer taraftan Eren ile Pars, Zafer ve Çınar'ın kavgası esnasında farklı birinin olay yerine gelerek onu öldürdüğü fikrini düşünüyor.

Ceylin ise Eren, Pars ve Ilgaz'ı Çınar'ı kurtarmaya çalışmak ile suçlayarak büyük bir hata yapmıştı. Meydana gelen bu gerilim ardından Ilgaz anahtarı bırakıp gitmiş ve dizinin yayınlanan fragmanı da büyük ses getirmişti. Projenin 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve Ilgaz arada kaldığını ifade etti. Ceylin ise Ilgaz'ın bu sözünden sonra ona “Boşanalım” dedi ve dizinin sonraki bölümlerinde yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Seyirci kitlesi çiftin bu mesele sebebiyle zor günler yaşayacağına tahmin ediyor. Bunun yanı sıra dizide 6 ay sonrası hakkında bir tanıtıö ekranlara gelmiş ve seyirci grubu bu gelişme sonrasında kafa karışıklığı yaşamıştı.

Yayınlanan tanıtım sahnesinden anlaşıldığı kadarıyla dizinin gelecek sezonunda da oldukça karışık olayların yaşanacağı yönünde tahminler gerçekleşiyor.