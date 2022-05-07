Ezgi Mola'dan Önemli Masumlar Apartmanı Açıklaması

Masumlar Apartmanı isimli başarılı dizi TRT 1 ekranlarında 2. sezonuyla yayın hayatına devam ediyordu fakat proje son haftalarda oldukça düşük reyting sonuçları elde etmeye başlamıştı. Yaşanan bu gelişme ardından projenin 3. sezonunun görülemeyeceği yönünde ifadeler kullanıldı ve bir süre sonra dizi final kararı aldı. Masumlar Apartmanı dizisinin giderek kan kaybettiği yönünde yorumlar gerçekleştirdi ve pek çok seyirci bu durumu üzüntü ile karşıladı. Söz konusu projenin geriye 3 bölümünün kaldığı biliniyordu ve ünlü oyuncu Ezgi Mola ise konu hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi.

Dizide bu hafta ekranlara getirilecek olan bölümde seyirci kitlesini üzebilecek olan gelişmeler ile birlikte bir piknik sahnesi de izleyici ile buluşacak ve Safiye yaşadığı karanlıktan çıkacak. Merve Dizdar ile Ezgi Mola sosyal medya hesaplarından bayram sahnesinin çekimlerinden pozlarını bayram öncesinde paylaşmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Projede eğlenceli fakat sonu üzüntülü biten piknik ile beraber Masumlar Apartmanı dizisinde önemli bir gelişmenin daha yaşanacağı öğrenildi. Safiye karakterinin her yeni bölümde daha da iyileştiği görülürken bütün ailenin birlikte zaman geçireceği fakat Hikmet'in ise son nefesini vereceği açıklandı.

Bu hafta dizinin 69. yeni bölümü yayınlanacak ve dizinin geriye 3 bölümü kalacak. Ünlü oyuncu Ezgi Mola seyirci kitlesine dizinin son bölümlerinin özellikle ilgilenilmesi gerektiğini belirtti ve sosyal medya hesabı üzerinden bu yönde bir paylaşım yaptı.

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisi ilk yayınlandığı günlerde büyük ilgi ile karşılanmış ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir hayat hikayesinden derlediği romanından aktarılmıştı. Diziye yayın hayatı boyunca yeni oyuncular da katılmış ve sevilen isim Aslıhan Gürbüz de bu oyuncular arasında yer almıştı.