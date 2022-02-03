Yaratılan Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Bir süredir Netflix ekranlarında yayınlanacak olan Yaratılan isimli dizinin hazırlıklarına devam edildiği bilgisine ulaşıldı. Yeni proje için titiz bir çalışma gerçekleştiren başarılı yönetmen Çağan Irmak gündemde yer aldı ve projesi ile merak konusu oldu. Ünlü yönetmen hem hikaye yazan kişi hem de yöneten olarak dizinin başında bulunurken oyuncu kadrosu ile de dikkat çekti.

Yönetmenin Çağan Irmak olması pek çok izleyici kitlesinin dikkatini çekti ve yönetmenin ismi dolayısı ile Yaratılan projesi umut vaat etti. Oldukça güçlü bir oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak olan yeni dizi Yaratılan sıra dışı bir hikayeyi seyirci kitlesi karşısına getirecek.

Projenin çekimlerinin başladığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar da Çağan Irmak hayranları tarafından merak konusu oldu. Pek çok izleyici kitlesi dizinin konusunu ve oyuncuların kim olduğunu öğrenmek için çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Peki Yaratılan dizisi konusu nedir, ne anlatmaktadır? Projenin oyuncu kadrosunun netleştiği öğrenirken dizi çekimlerine başlanması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Başarılı yönetmen Çağan Irmak son olarak toplamda 2 sezon süren Yeşilçam isimli diziyi çekmiş ve söz konusu dizi büyük başarılar elde etmişti.

Çekimlerin İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirileceği öğrenirken ekibin de yoğun bir çalışma içinde olduğu ifade edildi. Dizi ekibinin çekimlerin gerçekleştirilmesi için yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenilirken yaşanacak olan gelişmeler de merak ve araştırma konusu oldu. Birbirinden başarılı oyuncuların Bursa'da İstanbul'da gerçekleştireceği çekimlerin neler olacağı merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Bunun yanı sıra dizinin başrolünde Taner Ölmez gibi başarılı bir oyuncunun yer aldığı öğrenilirken kadroda Erkan Kolçak Köstengil gibi ünlü bir ismin de bulunduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Durul Bazan ve Devrim Yakut gibi iki başarılı oyuncu da yeni dizide performans sergileyerek ilgi çekecek.