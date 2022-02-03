Antalya'da Sıra Dışı Manzara ve Karanlık Korkuttu

Türkiye'nin en sevilen yerlerinden ve turizmin başkenti olan Antalya’da sıra dışı manzaralar görüldü ve bu durumun sebebi merak konusu oldu. Zaman zaman yerini doluya bırakan yağmur ve kentte etkili olan ve fırtına sebebi ile denizde dev dalgaların oluştuğu görüldü. Yağmur bulutları kentin üzerini kapladı ve gökyüzünün saat 11.00 sıralarında gece karanlığına bürünmesi ilgi çekici bir gelişme olarak görüldü. Deniz ise Konyaaltı sahilinde çamur rengini aldı ve yağmur ile dolu, ilçelerde hayatı olumsuz anlamda etkileyerek vatandaşları tedirgin etti.

Uyarı Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleşti ve Antalya'da dün akşamdan beri rüzgarın etkili olduğu şehirde öğle saatlerinde yağmurun başlaması dikkat çekti. Kentte şiddetli rüzgar sebebiyle dev dalgaların oluştuğu açıklanırken korkunç karanlık da vatandaşları tedirgin etti.

Dalgalar sebebiyle adeta görünmez bir hal alan tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Mermerli Plajı ise gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Araç sürücüleri ise yollarda bulunan su birikintileri sebebi ile zor anlar yaşadı.

Her sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili’nde denizin çamur rengine dönmesi ve dev dalgalar oluşması kentte yaşayan vatandaşları korkuttu. Sahil bandına kadar ulaştığı görülen dev dalgalar vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayıt altına alındı. Dalgaları izlemek için yağan şiddetli yağmura aldırış etmeyen vatandaşlar o anları kayıt altına alarak dikkat çekti.

Kentin üzerini sabah saatleri itibariyle kaplanan yağmur bulutları adeta gündüzü geceye dönüştürdü ve sabah saat 11.00 sıralarında havanın gece karanlığına bürünmesi dikkat çeken bir gelişme olarak görüldü. Bunun yanı sıra sabah saatlerinden bu yana kent içerisinde yüzlerce şimşek çaktı ve yıldırım düşerek vatandaşları tedirgin etti. Yağmur ile beraber zaman zaman dolu yağışının etkili olması da Antalyalı vatandaşları korkuttu.