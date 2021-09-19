Yalancılar ve Mumları Öyle Bir Karar Verdi Ki Çok Konuşuldu!

Televizyon ekranlarında yeni sezonun en iddialı ve beğenilen yapımlarından birisi olacağı tahmin edilen Yalancılar ve Mumları dizisi için büyük bir hazırlık gerçekleşti. Medyapım, Sadakatsiz dizisinin elde ettiği başarı sonrasında yeni bir dizi uyarlama kararı aldı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında ses getirmek isteyen yeni yapım, henüz yayın hayatına başlamadan çok konuşuldu.

Orijinal ismi Mistresses isimli diziden uyarlama alacak olan Yalancılar ve Mumları dizisi, Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Projenin 30 Eylül Perşembe akşamında birinci bölümünü ekranlara getireceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun yanı sıra oyuncu kadrosuna da çok etkili isimlerin bulunduğu bilinmektedir. Elçin Sangu, Ceren Moray, Burcu Gölgedar, Melike Güner ve Şafak Pekdemir kadın karakterler olarak oyuncu kadrosunda bulunuyor. Bunun yanı sıra projede yer alan farklı oyuncular da bulunmakta.

Oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, İlker Kızmaz ve İsmail Demirci gibi birbirinden başarılı oyuncular da bulunmakta. Dizinin hedefinin yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değil aynı zamanda yurt dışında da başarılı olmak olduğu öğrenildi.

İzleyici kitlesi de dizinin henüz yayın hayatına başlamadan büyük başarılar elde edeceğini tahmin ediyor. Yalancılar ve Mumları isimli dizinin Perşembe rekabetine katılacağı düşünüldü ve konu hakkında yorumlar yapıldı.

Çok etkili bir hikaye ve oyuncu kadrosu ile seyirci karşısına çıkacak olan Yalancılar ve Mumları dizisi Perşembe rekabetinde de yakından takip edilecek.

Perşembe akşamında Camdaki Kız ile Barbaroslar dizisi de ekranlara getirildi. Her iki proje de oldukça başarılı sonuçlar elde ederken yeni gelişmelerin neler olacağı merak konusu oldu.

Mücadeleci davranma kararı alan Yalancılar ve Mumları dizisi, diğer projelerden izleyici çalmak ve kendi güçlü hayran kitlesini oluşturmak istiyor. İlk bölümün 30 Eylül Perşembe akşamında yayınlanacağı yeni dizi, yeni bölümü ile adından söz ettirecek.