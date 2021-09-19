Son Yaz 2. Sezon Sonuçları Düşük Geldi

1. sezonunda çok başarılı sonuçlar alan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi 2. sezonu ile ekranlara geri döndü. Projenin ilk sezonunda çok yüksek reyting oranları alınıyordu fakat yeni bölümlerde ise aynı durum ile karşılaşılmadı.

Hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile beğenilen diziler arasında yer alan Son Yaz isimli dizinin yaşayacağı gelişmeler merak konusu oldu. İşte birbirinden yetenekli oyuncuların rol aldığı sevilen proje hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler… Yaz döneminde yayın hayatına ara veren diziye yeni oyuncular da dahil olmuştu.

Dizinin yeni sezonunda yeni karakterlerin projeye dahil olması ve bazı sevilen karakterlerin Son Yaz dizisinden ayrılması şok etkisi yaratmıştı. Yeni oyuncu kadrosu ile yayın hayatına devam eden dizinin yaşayacağı dönüşümler merak konusu oldu.

Reyting sonuçları ortaya çıktığı zaman ise proje beklentinin altında kaldı ve hayal kırıklığına uğrattı. 2. sezonu ile televizyon ekranlarına geri dönen ve seyirci kitlesi ile buluşan Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi ilk sezon bölümlerine göre daha düşük sonuçlar elde etti. Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Ali Atay gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrollerde yer aldığı dizi yayın hayatına devam ediyor.

Edinilen sonuçlara göre 2. sezon başlangıcının ortalama oranların altında gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Dizi ilk bölümüne göre daha düşük sonuçlar elde ederken yaşanacak gelişmeler de merak konusu oldu. Bu duruma sebep olan faktörün ise gün değişikliği olup olmadığı tartışılmakta. Fakat dizinin ilerleyen bölümlerde daha yüksek sonuçlar alması bekleniyor.

22. yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturan dizi, tüm kişiler kategorisinde 6. oldu fakat sonuçların tatmin edici olmadığı şeklinde yorumlar gerçekleşti. Sosyal medyada da konu hakkında yorumlarda bulunuldu ve seyirci kitlesi reytinglerin bu kadar düşük gelmesine anlam veremediklerini ifade etti.