Volkan Konak'tan Psikolojik Destek İtirafı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, önceki gün sevenleri ile bir araya gelip şarkılar söyledi. Konseri sırasında samimi açıklamalarda bulunmayı da ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, bazı itiraflarda bulunarak dikkatleri üzerinde topladı.

Salgın sürecine atlatabilmek adına psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden ünlü şarkıcı Volkan Konak, şimdi ise gayet iyi olduğunu söyledi. Yapmış olduğu itiraf ile dikkatleri üzerine çeken sanatçı geçirdiği zor dönem ardından iyi olduğunu anlatması ile sevenlerini mutlu etti.

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Volkan Konak, geçtiğimiz gün Belarus'un başkenti Minsk’te bulunan bir otelde sevenleri ile buluştu ve hakkında bilinmeyenleri anlattı. Zorlu geçen pandemi dönemini atlatabilmek adına psikolojik tedavi gördüğünü açıklayan sevilen isim merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Herkes gibi kendisinin de bu dönemi evde geçirdiğini fakat sahne insanı olduğunu söyleyen usta isim Volkan Konak evde olmaktan kaynaklanan bazı sorunlar yaşadığını belirtti. Yaşamış olduğu sorunlar sebebiyle ülkenin yarısı gibi Türk hekimlerinden psikolojik tedavi gördüğünü açıklayan Volkan Konak konseri sırasında samimi açıklamalar yaptı.

Pandemi dönemini bilim insanlarından psikolojik destek olarak atlattığını ifade eden ünlü isim şimdi ise gayet iyi olduğunu söyleyerek sevenlerini mutlu etti. Sahne almadığı süre boyunca hayranlarını çok özlediğini de belirten ünlü şarkıcı, maçı almadan sahneyi bırakmayacağını söyledi ve beraberliği bile kabul etmediğini aktardı.

Seyircisini çok özlediği konusuna vurguda bulunan Volkan Konak, müziği ile bütün kalplere dokunduğunu ve daha sonra gönül rahatlığı ile sahneden indiğini açıkladıç.

Usta sanatçı Volkan Konak, geçtiğimiz günlerde pandemi süresi boyunca hiç maske takmadığını açıklamış ve bazı ilaçlar ve ozon tedavisi ile bağışıklığını güçlü tutmaya çalıştığını söylemişti. Bunun yanı sıra kendisini müzik ve albüm piyasasına Orhan Gencebay'ın soktuğunu ifade eden sanatçı ünlü ismin elinden tutup kendisine yardımcı olduğunu belirterek övgü dolu sözler ile açıklamasını sonlandırmıştı.