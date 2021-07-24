Ebru Yaşar Çok Mutlu Olduğunu Söyledi!

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, “Gel de Sevme” isimli yeni albümü ile dinleyicileriyle buluştu ve önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Bodrum'da bulunan bir mekanda sahne alan Yaşar, sahneye çıkmadan önce bazı konuşmalar yaptı.

Yaz döneminde kaldırılan kısıtlamalar ardından sevenleri ile buluştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, salgın sürecinde zor günler geçirdiğimizi ancak ayakta olduğumuzu aktardı.

Sahne almadan önce gazetecilerin sorularına yanıt veren şarkıcı, bayram mesajı vermeyi de ihmal etmedi. Neredeyse 2 yıllık bir ayrılık sonrasında beraber olduklarını ifade eden sanatçı, sevenleri ile aynı atmosferi paylaştığı için mutluluk duyduğunu söyledi. Hep beraber hayatlarına bu şekilde mutlu ve mesut devam etmeleri gerektiğini ifade eden Yaşar, aşılarını olduğunu da açıkladı.

Pandemi döneminde durmadan single ve albüm yaptığını açıklayan Ebru Yaşar, şimdi ise elbette sahnede olmak istediğini söyledi. Sevenlerinin konserlerini hınca hınç doldurduğunu ifade eden şarkıcı dikkatleri üzerine çekti.

Pandemi döneminde maddi açıdan yaşadığı olayları da anlatan sanatçı, bu süreç boyunca kimsenin ve hiçbir sektörün onlarda para kazanamadığını fakat hayatın bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ayakta olduklarını ifade eden Ebru Yaşar, sanatçıların öncü olduklarını kendisinin de şarkılarını söylemeye ve üretmeye devam ettiğini aktardı.

Bakıldığı zaman sektör içerisinde herkesin sıkıntı yaşadığını ve pek çok alanın da zor günler geçirdiğini ifade eden Ebru Yaşar, bir kriz olduğu zaman ilk olarak eğlence ile yeme içme sektörünün etkilendiğini belirtti. Bu sebeple herkesin etki altında kaldığını ifade eden şarkıcı, tek başına olsaydı etkileneceğini fakat 25 senedir bu işi yaptığı için önlemlerini aldığını söyledi.

Müziğin her zaman devam etmesini istediğini ve hep de olması gerektiğini ifade eden şarkıcı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.