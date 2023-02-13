14 Şubat Salı Günü ödemeler yapılacak: Verilecek ödemelerde 35.000 TL net olarak sunulacak

35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabilirsiniz. Bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerce 14 Şubat Salı günü itibariyle artık ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hızlı bir şekilde düşük faiz ödemeden alabilecekler. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların, Denizbank ve Akbank tarafından yapılan bu kredi kampanyasında işlemleri hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

DENİZBANK 35 BİN TL ÖDEME

Denizbank üzerinden 35000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Denizbank resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Denizbank kredi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. 35000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan kişilere cep telefonları üzerinden SMS ilede onay vermektedir.

AKBANK 35 BİN TL ÖDEME

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler, Akbank Direkt uygulamasını tercih edebilir ve buradan, masrafsız gelir belgesiz kredi alabilirler. Akbank Direkt uygulaması haricinde kredi kullanacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri kampanya olan SMS ile kredi kampanyası mevcuttur. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde, Akbank üzerinden 35000 TL 36 ay vadeli kredi başvurusu yapmış olursunuz. Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi notu yüksek olması durumunda onay olabilirler ve yine kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlanabilmektedirler.