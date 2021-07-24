Ürünlerinin Virüsü Önlediğini İddia Eden Firmaya 3,7 Milyon Dolar Ceza!

Avustralyalı bir spor giyim firması, ürünlerinin yeni tip koronavirüsün yayılmasını durdurduğunu öne sürdü ve yapılan incelemeler sonucunda bu iddianın asılsız olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan reklamlarda kıyafetlerinin Covid-19’un yayılmasını durdurduğunu öne süren Lorna Jane firmasının iddiası sebebi ile firmaya yüklü miktarda para cezası verildiği öğrenildi.

İşte kıyafetlerinin virüsü önlediğini iddia eden firmaya para cezası verilmesi hakkında merak edilenler…

İnsanları Patojenlere Karşı Koruduğu İddia Edildi

Lorna Jane isimli Avustralyalı spor giyim firması, reklamlarında kıyafetleri hakkında bir iddia ortaya attı ve gerçeklerin ortaya çıkması uzun sürmedi. İnsanları patojenlere karşı koruyan “LJ Shield" isimli maddenin kullanıldığını öne süren firmaya 3,7 milyon dolar para cezası verilmesi sağlık gündeminde yer alan bir konu oldu.

Firma, Endişe ve Korkuyu Sömürmeye Çalıştı!

Federal mahkeme yargıcı, spor giyim firması hakkında vermiş olduğu kararda ilgili firmanın koronavirüs salgınını çevreleyen endişeyi ve korkuyu sömürmeye çalışıldığını ifade etti.

spor giyim firmasının reklam kampanyasının vatandaşlar arasında koronavirüsün sonuçlarının ve yayılması ile ilgili önemli bir belirsizlik, endişe ve korkunun oluşmasına sebep olduğu belirtildi ve reklam kampanyasının Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştiği söylenildi.

Spor kıyafetlerin özellikleri ile ilgili gerçek dışı, aldatıcı ve yanıltıcı ifadeler kullanarak halkın endişesi ile korkusunun istismar edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamalarda kampanyanın Avustralya Tüketici Yasası’nın ilgili hükümlerine aykırı davrandığı ve yasa dışı davranışları içerdiği hakkında konuşmalar gerçekleşti. Mahkeme spor giyim firmasının sergilemiş olduğu davranışların fayda sağlamayacağını göstermek adına ilgili firmaya önemli bir ceza vermesi gerektiğini açıkladı.

“Tedarikçi Söz Verdiği Gibi Ürün Satmadı”

Firma yetkilisi ise konu hakkında kendi tedarikçileri tarafından yanlış yönlendirildiğini ileri sürdü ve merak edilenleri yanıtladı. Güvenilir olan tedarikçilerinin kendilerini söz verdiği gibi performans göstermeyen bir ürün sattığını söyledi ve yapmış oldukları reklam kampanyasının da sebebinin bu olduğunu açıkladı.