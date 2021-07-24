PTT Kritik Hamle Yaptı ve İhtiyacı Olanlara Bu Sabahtan itibaren 40.000 TL'ye Kadar Nakit Vereceğini Kararlaştırdı. PTT üzerinden kredi alacak kişiler, belirli şartlar dahilinde işlemlerini kolayca yapabilecekler. İşlem yapmak isteyenler için Aktifbank ve PTT anlaşması ile kredi notu düşük olan kişiler bile onay alabilecekler. Başvuru yapmak oldukça basit olacak. İster internet üzerinden isterseniz de SMS atarak hemen başvuru yapabileceksiniz.

PTT üzerinden verilen bu kampanya, Aktifbank aracılığı ile bayramdan önce verilmekteydi. Şimdi bayram sonrasında da bu kampanyanın devam ettiği açıklandı. Para ihtiyacınız varsa, nkolay kredi kampanyası ile emekli, çalışan ve esnaf olan kişiler PTT destekli bu kredileri alabileceklerdir. PTT üstelik kredi onayı alan ve PTT'ye gidemeyen kişilere adreslerinde kredi kullandıracaktır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, PTT şubelerinden işlem yapabiliyor. Ama artık şubelere gitmeden de oturduğunuz yerden kredi onayı alıp alamadığınızı öğrenebilirsiniz. PTT şubelerine gittiğinizde kredi sonucu olumsuz olursa, boşa zaman harcamış olursunuz. Bu yüzden SMS atarak veya internet üzerinden başvuru formunu doldurarak işlem yaparsanız, PTT sizlere daha detaylı kredi sonucu verecek. Onaylanan kredinizi de istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Kredi başvurusu için SMS atacak olan kişiler, Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak 3050 numarasına gönderebileceklerdir. Mesaj gönderdikten sonra, 10 dakika olmadan kredi sonucu cep telefonunuza gelecek. Cep telefonunuzun üzerinden yaptığınız kredi başvurusu, sonrasında onay alırsanız sizi müdürlük arayacak ve krediyi nasıl kullanmak istediğinizi soracaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilere, banka hızlı ve anında sonuç verecektir.

İnternetten Başvuru

İnternet üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerde nkolaykredi.com.tr adresine giderek buradan kredi başvurusu formunu doldurması yeterlidir. Kredi başvuru formunu doldurarak 40000 TL'ye kadar kredi onayı alıp almadığınızı da aynı ekranda göreceksiniz. Banka kredi notunu dert etme kampanyası olarak da sunulan bu kredi kampanyasına katılarak, işlem yapabileceksiniz. Kredi notu düşük ama banka sicili bozuk olan kişiler onay alamaz. Sadece kredi notunuz düşükse ve bankalarda bir sıkıntınız yoksa, onay alabileceksiniz. Kullanımları nasıl yapacağınızı sizleri arayarak söyleyecekler.