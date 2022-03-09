Üç Kardeş Dizisinden Büyük Atak Geldi

Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın aynı isimli eserinden uyarlanarak dün akşam yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı ve başarılı sonuçlar elde etti. Proje elde ettiği izlenme oranlarını daha da yükseltmeyi başardı ve tüm izleyicilerde ikincilik koltuğuna oturdu. Kendisini pembe dizi olarak eleştirenlere inat büyük başarı elde eden proje, ulaştığı sonuçlar ile adından söz ettirdi.

Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş, dün akşam 3. bölümü ile ekranlarda yer aldı ve reyting oranlarında şaşırtıcı sonuçlar elde ederek adından söz ettirdi. Proje tüm izleyiciler kategorisinde puanını yükselterek ikincilik koltuğuna oturdu ve büyük bir başarı sağladı. Diğer taraftan dizinin en yakın rakibi olan Baba dizisi de ortalamanın altında puan alarak 9. sıraya yerleşti.

Üç Kız Kardeş isimli dizinin bu başarısı herkesi şaşırttı ve projenin ilk bölümünde yapılan eleştiriler hatırlandı. Murat Tolga Şen, Üç Kız Kardeş dizisi için pembe dizi demiş ve konu hakkında çok sayıda yorum da yapılmıştı. Projede güçlü entrikalar, imkansız aşklar ve doz aşımının bulunduğuna da vurguda bulunan Şen, söz konusu yapım Üç Kız Kardeş’in Türk seyircisi için değil Latin pazarı için çekilmiş gibi durduğunu belirtmişti.

Başarılı dizi Üç Kız Kardeş ilk bölümünden bu yana reyting oranlarında yükseliş trendi gösterdi ve ikinci sıraya kadar yükseldi. Türk izleyicisi tarafından sevilen dizi çok güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan ve en yakın rakibi olan Baba dizisini de geride bırakmayı başaran sonuçlar elde etti.

Yapımcılığını İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yapımı Süreç Film tarafından gerçekleşiyor ve güçlü bir hikaye izleyici karşısına çıkıyor. Dizide birbirine çok bağlı olan Derya, Dönüş ve Türkan isimli kız kardeşlerin hikayesi anlatılıyor ve dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor.