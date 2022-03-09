Hurdalık Dizisi Konusu ve Oyuncuları

19 Mart Cumartesi gününde ilk 3 bölümü ile yayında alacak olan mini komedi dizisi Hurdalık Kanal D Dijital’de yayınlanacak. 26 bölümlük mini dizi Hurdalık, herkes bu hurdalığı tadacak mottosu ile yola çıktı ve adından söz ettirdi. Projede sosyal medyada ünlü olmak isteyen iki arkadaşın eğlenceli maceraları anlatılacak ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olacak.

Serhat Osman Karagöz tarafından hayat verilen Serhat Dayım ile Mertkan Erkan tarafından hayat verilen Mertkan Dayım bir araba hurdalarının konteynırında yaşamaktadır. Çok iyi arkadaş olan ikili sosyal medyanın trendlerini takip eder ve çektikleri video içerikleri ile rekor kırmaya çalışır. İçeriklere fenomenleri ve ünlüleri de dahil ederek izlenme rekorları kırma peşinde olan ikili, içeriklerde komik durumlara düşerek dikkat çeker. Eğlenceli ikili, zamanla komik halleri ve yaptıkları şakalar ile takipçilerinin dikkatini çekerek isimlerinden söz ettirir.

Sosyal medya hesaplarından Mertkan ve Serhat Dayım olarak kısa süre içerisinde fenomen olmayı başaran ikili Ulaş İnan Torun, Öykü Gürman, Ceyda Olguner Bahar Süer ve Sevcan Yaşar gibi ünlü isimlerin dikkatini çekmesi ile başarıya daha çok yaklaşır. Konuklarına eğlenceli anlar yaşatan ikili kendi hikayeleri ile de izleyici kitlesini güldürür.

Kanal D uygulamaları ve YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak olan Konteynır Brothers Hurdalık isimli projenin yönetmenliği ve proje tasarımı Cem Tabak tarafından gerçekleşiyor. İlk bölümü ile 19 Mart Cumartesi gününde yayınlanacak olan Hurdalık dizisi 4. ve 5. bölümleri ile de 20 Mart Pazar gününde izleyici karşısına çıkacak. Söz konusu projenin ücretsiz olarak YouTube kanalında, Kanal D uygulamaları ve kanald.com.tr adresinde yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı ve dizi hakkında yapılan açıklamalar izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Tanıtımlar sonrasında seyirci kitlesi söz konusu dizinin ilk bölümünü bekliyor ve oyuncuların performanslarını merak ediyor.