TRT 1, 5 Dizisine Final Yaptırıyor

Bazıları son döneme damga vuran diziler kanal için hayal kırıklığı oldu ve projeler ile ilgili yeni kararlar alındı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkarak yeni bölümlerini yayınlayan diziler arasında final yapacağı açıklanan yapımların bulunması izleyici grubunu üzen bir gelişme oldu. Bir grup diziyse izleyici grubu tarafından yeterince ilgi toplamıyor ve bu nedenle düşük reyting sonuçları elde ediyordu. Büyük emekler ve çeşitli tanıtımlar ile yayın hayatına başlamasına rağmen bu sezonda pek çok TRT 1 dizisi beklenilen ilgi yaratmadı ve seyirci grubundan olumsuz yorumlar gelmesi sonucunda projeler düşük reyting sonuçları aldı. Yaz döneminde yayın hayatına başlayan ve hayal kırıklığı yaratan diziler arasında Seni Kalbime Sakladım isimli yapım da bulunuyor. Yayın ömrü sadece 7 bölüm süren televizyon dizisi projesinde Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci başrolde bulunuyordu. Kısa süre içerisinde yayın ömrünü tamamlayarak final yapan ve seyirci grubuna veda eden Seni Kalbime Sakladım dizisi beğenilen bir proje olmamıştı.

TRT 1 yaz döneminde de Kara Tahta isimli televizyon dizisi projesi için final kararı almış ve bu sebeple seyirci grubu sosyal medya hesaplarında çeşitli olumsuz yorumlarda bulunmuştu. Kara Tahta dizisi çok güçlü oyuncuları kadrosunda bulundurmasına ve güzel bir senaryo ile ekranlarda yer almasına rağmen TRT 1'in gözdesi olamadı ve seyirci grubu kanala çok sinirlendi. Bunun yanı sıra Mükemmel Eşleşme isimli televizyon dizisi projesi bir aile yapımı olarak ekranlarda yayınlanıyor ve her hafta yeni bölümünü izleyici karşısına çıkarıyordu. Fakat proje son haftalarda reyting düşüşünü engelleyemedi ve dizi için 13. bölümde final yapma kararı alındı. TRT 1 yaz sezonundan bu yana üst üste 3 dizi projesine final yaptırmıştı ve 2 dizinin kaderinin de aynı olacağı öğrenildi. Kasaba Doktoru isimli televizyon dizisi projesinin de final yapacağı hakkında net bir bilgi alındı. Dizi yayın hayatına Cuma günlerinde başlamıştı fakat son haftalarda proje çarşamba akşamlarına kaydırılmış ve düşük gelen reyting oranlarının önüne geçilememişti.

Kasaba Doktoru dizisinin ise 32. bölümünün final bölümü olacağına karar verildi ve projenin ekranlara veda etmesi ve üzüntüyle karşılandı. Bu hafta 28. bölümü yayınlanacak olan Kasaba Doktoru isimli televizyon dizisi projesinde Hazal Subaşı, Ozan Akbaba ve Deniz Can Aktaş başrollerde yer alıyorlar fakat dizinin elde ettiği reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalması halinde kanal dizi için devam etmeme kararı aldı.

Son olarak bir diziden daha final haberi geldi ve Balkan Ninnisi isimli dizi projesinin 25. bölümünün final bölümü olacağı açıklandı. Daha önce söz konusu dizinin 20. bölümde bitmesi planlanıyordu fakat diziye İkinci Bir Şans Daha verilmişti. Buna rağmen dizi için artık sona gelindi ve Perşembe akşamı yayınlanacak olan 23. bölümle birlikte dizinin seyirci grubuna veda edeceği açıklandı. Makedonya'da çekimleri gerçekleşen dizi final bölümü ile yayın hayatına sonlandıracak.