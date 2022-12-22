BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğunda nostaljik sürpriz göz doldurur! 255 TL'ye 2000 yılına döneceksiniz!
Türkiye'nin en büyük zincir marketi olan BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğunu yayınladı. Kataloğda yer alan atari sürprizi ise göz doldurdu.
255 TL'ye 2000 yılına döneceksiniz! BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğunda nostaljik sürpriz göz doldurur! BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Firma merakla beklenen ürün listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Katalogda öyle ürünler yer aldı ki bir tanesi çok dikkat çekti. Yılların efsanesi olan ve hepimizin çocukluğunda evinde olan atariyi BİM bu hafta nostalji severler için satışa sunacak.
BİM 23 ARALIK 2022 AKTÜEL KATALOĞU
Nostaljik Kurmalı Çalar Saat
• Pilsiz çalışır
• Çelik malzemeden üretilmiştir
Polosmart
Saç Sakal Düzeltme Makinesi
• Şarj Edilebilir
• Dayanıklı Keskin Bıçak
House Pratik
Mıknatıslı Yazı Tahtası 12 İnç
• Güçlü mıknatıs özelliği
• 12" ekran
Polosmart
Pswm15 Wireless + Bluetooth Mouse
House Pratik
Mıknatıslı Yazı Tahtası 12 İnç
• Güçlü mıknatıs özelliği
• 12" ekran
Molinella
Banyo Paspası
• 2'li
• 60x100cm - 60x50cm ±%5cm
• Kaydırmaz Taban
Casilda Home
Çift Kişilik Emboss Yorgan
• 195x215 cm ±%5 cm
• Gold Renk
Paşabahçe Live Beautiful
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı
• ~380 cc
Alpina
Yuvarlak Kek Kalıbı ve 12’li Muffın Kalıbı
• Yuvarlak Kek Kalıbı ~23x11,5 cm
• Muffin Kalıbı ~35x26,5 cm
Articolo
Fotoğraf Albümü
• 200’lü
• 10x15 cm fotoğraflar için
Molinella
Yolluk
• 80x150 cm ±%5 cm
• Kaydırmaz Taban
Cook With Love
Gıda Saklama Poşeti
• 12 Adet (3 adet 100 ml,
• 3 adet 250 ml, 3 adet 350 ml, 3 adet 750 ml)
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