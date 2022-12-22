BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğunda nostaljik sürpriz göz doldurur! 255 TL'ye 2000 yılına döneceksiniz!

255 TL'ye 2000 yılına döneceksiniz! BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğunda nostaljik sürpriz göz doldurur! BİM 23 Aralık 2022 aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Firma merakla beklenen ürün listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Katalogda öyle ürünler yer aldı ki bir tanesi çok dikkat çekti. Yılların efsanesi olan ve hepimizin çocukluğunda evinde olan atariyi BİM bu hafta nostalji severler için satışa sunacak.

BİM 23 ARALIK 2022 AKTÜEL KATALOĞU

Nostaljik Kurmalı Çalar Saat

• Pilsiz çalışır

• Çelik malzemeden üretilmiştir

Polosmart

Saç Sakal Düzeltme Makinesi

• Şarj Edilebilir

• Dayanıklı Keskin Bıçak

House Pratik

Mıknatıslı Yazı Tahtası 12 İnç

• Güçlü mıknatıs özelliği

• 12" ekran

Polosmart

Pswm15 Wireless + Bluetooth Mouse

House Pratik

Mıknatıslı Yazı Tahtası 12 İnç

• Güçlü mıknatıs özelliği

• 12" ekran

Molinella

Banyo Paspası

• 2'li

• 60x100cm - 60x50cm ±%5cm

• Kaydırmaz Taban

Casilda Home

Çift Kişilik Emboss Yorgan

• 195x215 cm ±%5 cm

• Gold Renk

Paşabahçe Live Beautiful

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı

• ~380 cc

Alpina

Yuvarlak Kek Kalıbı ve 12’li Muffın Kalıbı

• Yuvarlak Kek Kalıbı ~23x11,5 cm

• Muffin Kalıbı ~35x26,5 cm

Articolo

Fotoğraf Albümü

• 200’lü

• 10x15 cm fotoğraflar için

Molinella

Yolluk

• 80x150 cm ±%5 cm

• Kaydırmaz Taban

Cook With Love

Gıda Saklama Poşeti

• 12 Adet (3 adet 100 ml,

• 3 adet 250 ml, 3 adet 350 ml, 3 adet 750 ml)

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