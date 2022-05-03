Toplu Taşımalarda Maske Uygulaması 10 Güne Kadar Kalkacak

Toplu taşımalarda ve sağlık kuruluşlarında maske uygulaması kısıtlamalarının 10 güne kadar kaldırılacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiyit önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit memleketi Karabük'te polis evinde düzenlenmiş olan protokol bayramlaşmasına katılım gösterdi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor YiYit bayramlaşma sonrasında açıklamalarda bulundu ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin bu dönemin nasıl yönetileceğini dünyayı gösteren bir ülke olduğunu ifade eden Yiyit, şu anda bunun meyvelerini yemeye başladıklarını iletti.

Bilim Kurulu Üyesi, virüsün geldiği noktada Omicron’un hızlı bir şekilde yayıldığını fakat eski varyantlar gibi önemli hastalık yapmadığı gerçeğinin ortaya çıktığı an itibariyle her şeyin yeniden güncellendiğini ifade etti.

Rakamların oldukça hızlı bir şekilde aşağıya doğru indiği ifade edildi ve bunun çok iyi bir kazanım olduğu yönünde bilgiler paylaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son Bilim Kurulu toplantısının da yapıldığı bilgisine ulaşıldı ve bir daha gerekmediği sürece toplantı yapılmaması kararının alındığı ifade edildi. Koranavirüsün getirmiş olduğu problemlerden ve kısıtlamalardan kurtulmaya yönelik kararların alındığı açıklandı ve konu gündemde yer aldı. Koronavirüsün mevcut hali ile çok hızlı bir şekilde yayılsa bile genel yaklaşım bir üst solunum yolu enfeksiyonuna döndüğü belirtildi.

65 yaş üstü riski olan hastaların kendilerine daha çok dikkat ettikleri ve koronavirüs aşılarını oldukları söylenildi ve toplumsal anlamda herhangi bir yasaklama ya da kısıtlama gibi bir niyetin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan bu dönemde sağlık anlamında yapılabilecek olan her şeyin yapılarak oldukça hızlı bir şekilde reaksiyon alabilen bir ülke olduğumuzun da gözler önüne serildiği söylenildi.