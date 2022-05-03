Nişanlısını Öldüren Kadın, Av Tüfeği ile Kendi Hayatına da Son Verdi!

37 yaşında olduğu öğrenilen Damla Akyıldız simli genç kadından İzmir'in dikili ilçesinde iki gündür haber alınamıyordu. Genç kadının nişanlısı ile ayrılma aşamasında olduğu ifade edilmiş ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Son olarak üzücü haber öğrenildi genç kadının nişanlısını öldürdüğü ve daha sonra aynı tüfek ile kendi hayatına da son verdiği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olay ile ilgili çiftin cenazelerinin otopsi sonrasında yakınları tarafından teslim alındığı da açıklandı.

Çandarlı Mahallesi'nde yer alan bir sitede meydana gelen kan dondurucu olay İzmir'de dün saat 21.00 sıralarında yaşandı. 49 yaşındaki Mustafa Burçin Akı ile 37 yaşındaki Damla Akyıldız isimli nişanlı çiftten 2 gündür haber alınamıyordu. Nişanlı çiftin akrabaları durumu 112 acil çağrı merkezine ihbar etmiş ve jandarma ekipleri bir süredir haber alınamayan çifti bulmak adına harekete geçmişti.

İzmir Karşıyaka ilçesinde yer alan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı'nın nişanlısı ile beraber iki gün önce iş yerinden çıkıp Çandarlı'da bulunan kiraladıkları eve gittikleri bilgisi Jandarma ekipleri tarafından tespit edildi.

Üzücü olay hakkında ortaya atılan iddiaya göre çiftin ayrılma aşamasında olduğu ve gittikleri evde tartışmaya başladıkları öğrenildi. Çiftin arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında Damla Akyıldız evde bulunan av tüfeğini aldı ve nişanlısı Mustafa Burçin Akı’yı başından ve vücudundan vurdu ve daha sonra aynı tüfekle kendi hayatına da son verdi.

Konu hakkında savcının incelemesi sonrasında Akı ile Akyıldız'ın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü öğrenildi ve jandarma ekiplerinin üzücü olay ile ilgili olarak soruşturma başlattığı bilgisine ulaşıldı. Aynı gün hayata gözlerini yuman çiftin cenazelerinin yapılan otopsi sonrasında yakınları tarafından teslim alındığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.