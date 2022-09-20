Tırnak ve El Bakımı Nasıl Yapılır?

Tırnakların sağlıklı olması ellerin bakımı ve güzel görünmesi için gerekli bir noktadır. Ellerin bakımsız ve kötü görünmesi ise çabuk kırılan ve zayıf olan tırnaklar sebebiyle ortaya çıkabilir. Tırnaklar bakımsız bırakıldığı sırada sağlıklı bir şekilde uzayamaz ve kırılmaya başlar. Sizler için haberimizin devamında evde yapılabilecek olan tırnak bakımı tüyoları hakkında bilgileri yazdık.

Öncelikle sağlıklı ve bakımlı tırnaklara sahip olmak zarif ve bakımlı ellere sahip olmak için gerekli bir durumdur. Ellerin daha nazik ve daha güzel durması düzenli olarak tırnak bakımı yaparak sağlanabilir. Diğer taraftan çabuk kırılan bir yapıda tırnaklara sahip olması durumunda bundan endişe duyulmaması gerekmektedir. Sizler için haberimizin devamında yazmış olduğumuz tırnak bakımı yöntemleri sayesinde kendi tırnaklarınızı kendiniz yapabilir ve evden dışarı çıkmadan bu durumu gerçekleştirebilirsiniz. Takma tırnaklar ve protez tırnaklar için para harcamaya son verecek yöntemleri ayrıntılı bir şekilde anlattık. Yapacağınız bu yöntemler ile kendi tırnaklarınız eskisinden daha dayanıklı ve daha sağlıklı olacaktır.

Çok sık bir şekilde oje sürmek tırnak bakımı için gereklidir ve sağlıklı bir şekilde tırnakların uzaması için izlenilmesi gereken yollar vardır. Pek çok kadın tırnaklarına farklı farklı renklerde oje sürmeyi çok sever ve sıklıkla renklerini de değiştirir. Diğer taraftan çok sık bir şekilde oje sürmek tırnakların hava almasını engelleyen ve sağlıksız bir durumdur. Uzun süre boyunca ojeye maruz kalan tırnaklar bir süre sonra sağlıksız bir el yapısı oluşmasına sebep olabilecektir. Ojedeki kimyasallar uzun süre tırnakların ojeye maruz kalması sebebi ile tırnakların daha çabuk bir şekilde kırılması ve cansızlaşması gibi durumlara da sebebiyet verecektir.

Düzenli aralıklar ile tırnakları tırnak makası kullanarak kısaltmak tırnakların daha kırılgan ve daha güçsüz bir hale gelmesine sebep olacaktır. Tırnaklarda kırıklara, soyulmalara ve çatlaklara yol açabilen tırnak makası kullanımı en kolay ürünlerden biri olsa da sağlık açısından tavsiye edilen bir durum değildir. Bu sebeple tırnak makası yerine tırnakları kısaltmak için törpü kullanmak tavsiye edilen bir durumdur. Bu durumun sebebi olarak törpünün tırnağa baskı uygulamaması gösterilmektedir. Tırnak makası yerine törpü kullanımı çatlamaların da önüne geçecektir.

Gün içerisinde eller her yüzey ile temas etmeleri sebebiyle nemini kaybeder ve çok fazla kirlenebilir. Tırnak sağlığını korumak ve el bakımını sağlamak için gün içerisinde sabun ve su kullanarak elleri sıklıkla yıkamak gerekecektir. Diğer taraftan kullanılan sabunların elleri kurutmamasına dikkat edilmeli ve bunun için özen gösterilmelidir. Bunun yanı sıra ellerin yıkanması ardından mutlaka bir nemlendirici krem kullanarak masaj yapılması gerekir.

B vitamini açısından zengin içeriği olan gıdaların tüketimi tırnak sağlığı için dikkat edilmesi gereken bir maddedir. B vitamini tırnak sağlığı için gereklidir ve çok önemli bir vitamindir. Bu sebeple beslenme listesine B vitamini açısından zengin olan gıdaların eklenmesi tavsiye edilen bir durumdur. B vitamini açısından zengin olan gıdalar kırmızı et ve balık, tam tahıllar, baklagiller, süt ürünleri, yumurta, fındık, tohumlar, meyveler ve yeşil yapraklı sebzelerdir.