Ne İstediğini Bilen ve Nakit Başvuru Yapacaklar Dikkat! 3 Bankadan Hemen Ödeme Haberi Verildi...

Akbank denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan ve ne kadar limitlerle kredi kullanmak istediğini bilen kişilere hemen 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz olarak alabilmektedir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak oldukça basit birkaç işlem ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için şartlara uygun olarak hemen 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilmektedir. Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşları 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi hemen belirmektedir.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Sms haricinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirebilmeleri için şubelere gitmeden hemen aynı gün içinde işlemlerini yapabilecekleri, Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru yapabilmektedirler.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de cep telefonunuzun üzerinden SMS atarak veya bu bankadaki hesaplarınız aracılığı ile birlikte internet bankacılığı şifresi alarak kredi başvurularında bulunabiliyorsunuz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanından faydalandıracak olan bu bankalar üzerinden tüm bankaların ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kurulurken de saflarına yaptırabilmektedirler.