Teşkilat’ın Serdar'ından Önemli Açıklama! Çağlar Ertuğrul Teşekkür Etti

Ekranların yeni gözdesi TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile Pazar akşamları buluşan Teşkilat isimli dizi her hafta yayınlamış olduğu yeni bölümler ile birincilikler elde etmekte. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal ikisini seneler sonra tekrardan başrolde buluşturan proje, aksiyon dolu sahneleri ve oyuncuların performansları ile beğeni toplamaktan.

İstanbul'da kameralar karşısına çıkan Çağlar Ertuğrul reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat ve Kayla Manukyan ile olan ilişkisi hakkında özel açıklamalarda bulundu. Ankara'da çekimleri yapılan dizinin bugüne kadar 12 bölümünde yayınlandı ve projenin yakında sezon final yapacağı biliniyordu.

Boğaz’da kız arkadaşı Kayla Manukyan ile birlikte görüntülenen ünlü oyuncu, seyirci kitlesinden gelen büyük destek için teşekkürlerini sundu. Seyircinin beğenisinin çok hoşlarına gittiğini ifade eden oyuncu, “Yaza girmeden de güzel kapatacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu. Teşkilat isimli dizinin sezon finali yapacağı tarih ise 14. bölüm olarak açıklandı.

Bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Teşkilat dizisi 6 Haziran Pazar akşamında yayına vereceği 14. yeni bölümü ile sezon finali yapacak. 6 ay sonra ilk defa Boğaz’da yürüyüş yapacağını söyleyen oyuncu, kız arkadaşı Kayla Manukyan ile görüntülendi ve muhabirlerin sorularını cevapladı. Tekrardan çekimler için Ankara'ya döneceğini ifade eden Ertuğrul, yaz arasında ise İzmir'de bulunan evinde kalacağını söyledi.

Merak ve heyecan içerisinde beklenen Teşkilat dizisinin yeni bölümü sezon finali yapmak için hazırlanmakta. Dizinin 13. yeni bölümünün 2. fragmanı da seyirci kitlesi ile paylaşıldı. Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Ahmet Uğur Say ve Serdar Yeğin'in oyuncu kadrosunda yer aldığı projenin yeni bölümü aksiyon dolu sahneleri ekranlara getirecek ve izleyicilerin nefesini kesecek.