Uyuşturucu ile Yakalanınca Yalvarıp Ağlamaya Başladı

Antalya'da yaşanan olayda, üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Veysel I., hakkında işlem yapılacağını öğrendiği zaman yere kapanıp polislere yalvarmaya başladı. Polis ekiplerine gençliğinin çürümesini istemediğini ifade eden şahıs, kendisinin bittiğini ifade etti. Allah rızası için bir iyilik istedi ve kendi pisliğini aynısını yaşanmasını istemediğini açıkladı.

Dün 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda Veysel I. isimli şahsın üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın kelepçelenmesinden sonra bir anda dizlerinin üzerine çöküp ağlamaya başlaması ve polis ekiplerine işlem yapmamaları için yalvarması dikkat çekti. Çocuklarını göremediğini ifade eden şahıs, ailesinin bir şerefi olduğunu ve o temiz insanları kirletemeyeceğini söyledi. Polisin ise “Ağlama” şeklinde cevap vermesi üzerine “Nasıl ağlamayayım, annemin ve babamın bir suç yok. Kendimi öldüreceğim, yaşamak istemiyorum.” Dedi. Ardından ağlamasını şiddetlendiren ve yaşamak istemediğini belirten şahıs, kendisini dizleri üzerinde yere atmaya başladı. Polis ekipleri ise şahsın kendisine zarar vermemesi adına üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsa ters kelepçe takarak ekip aracına bindirdi.

Veysel I. isimli şahıs yönetimindeki aracı durduran motosikletli yunus polisleri, ele geçirilen sürücünü yanı sıra araç içerisinde bulunan 30 yaşındaki Mustafa K. B. ve 24 yaşındaki Tuğba A. isimli vatandaşları da otomobillerinden indirdi. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri şahısların üzerinde arama gerçekleştirdi. Tuğba A. isimli şahsın üstü ise olay yerine çağrılan kadın polis tarafından arandı ve uyuşturucu madde olup olmadığı kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde yakalanan 3 şahsa sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için 3150 TL’den toplamda 9 bin 400 TL para cezası kesildi. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan Veysel I. isimli şahıs ise polis merkezine götürüldü ve araçta bulunan 2 kişi de cezai işlemin ardından serbest bırakıldı.