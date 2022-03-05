Süslü Korkuluk Dizisine Esra Bilgiç Ardından Yeni Sürpriz İsim Katıldı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Alina Boz gibi iki başarılı ismin rol alacağı açıklanan ve yayınlanan ilk tanıtımı ile dikkatleri üzerinde toplayan Süslü Korkuluk dizisi yaşanan gelişmeler ile merak konusu olmuştu. Projenin hikayesi adeta bir yılan hikayesine dönmüş ve dizinin hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı araştırma konusu olmuştu. Süslü Korkuluk dizisi Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'un hayranlarını heyecanlandırırken bir süre önce dizinin TV8 ekranlarında yayınlanacağı şeklinde yorumlar da yapılmıştı. Fakat daha sonra meydana gelen anlaşmazlıklar ve gelişen süreçler sebebi ile dizi hakkında bir belirsizlik oluşmuş ve seyirci kitlesi de meydana gelen bu durum karşısında hayal kırıklığı yaşamıştı.

OGM Pictures imzalı olarak ekranlara getirilecek olan Süslü Korkuluk dizisinin hazırlıkları sürüyor ve projede birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor. Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayranları Süslü Korkuluk isimli dizi için büyük bir merak içerisinde bulunurken proje hakkında çeşitli araştırmalar da yapıyordu. Durumun en büyük nedeni ise Çağatay Ulusoy'un İçerde dizisinin ardından tekrardan ekranlara dönmek için hazırlık yapması olarak görünüyor. Ünlü isim dizide bir modacıya hayat verecek izleyici karşısına oldukça farklı bir rol ile çıkacak.

Çağatay Ulusoy gelinliğini diktiren bir kadına aşık olan terziye hayat verecek ve partneri Alina Boz ile dikkat çekici bir ekran uyumu yakalayacak. Fakat merak içerisinde beklenen dizi ile ilgili olarak Gülseren Budayıcıoğlu ile Onur Güvenatam arasında bir anlaşmazlık yaşandığı öğrenilmiş ve konu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aradan haftalar geçmiş ve dizi hakkına yeni gelişmeler de meydana gelmişti. Yaşanan bu gelişmeler bazı seyircileri sevindirirken bazılarını ise üzüntüye boğmuştu. Dizinin Netflix ekranlarında yayınlanacağı şeklinde açıklamalar da yapılmıştı.

Dizi hakkında edinilen bilgilere göre ünlü oyuncu Esra Bilgiç’in dizinin oyuncu kadrosuna dahil olduğu öğrenilmişti ve daha sonra başarılı oyuncu Salih Bademci'nin de dizinin oyuncu kadrosuna katıldığı bilgisine ulaşıldı.